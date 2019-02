Basket, Nba: Denver supera Oklahoma City, Toronto doma Boston

Toronto travolge Boston (118-95) trascinata dai 26 punti di Siakam - con 8 rimbalzi - e dai 21 punti di Leonard. Per i Celtics altra serata da dimenticare dopo la sconfitta con Chicago: Morris con 17 punti è il miglior realizzatore dei verdi. A Ovest invece Denver si conferma una delle più serie candidate ai playoff battendo Oklahoma City 121-112. Prestazione super per Jokic, che sfiora la tripla doppia con 36 punti, 9 rimbalzi e 10 assist. Ottimo per i Nuggets anche il contributo di Barton con 23 punti e Murray con 20. Ai Thunder non bastano invece i 25 punti di George e i 22 di Westbrook. Continua infine l'ottimo momento di New York, che infila il terzo successo nelle ultime quattro partite vincendo in volata contro Orlando (108-103). Inutili per i Magic la doppia doppia di con 26 punti e 11 rimbalzi.

