Basket Nba, Clippers ok. Ora sono al comando della West Conference

La squadra di Gallinari batte Portland ed è sola in testa. Sconfitta per i Lakers di LeBron James, Toronto Raptors a gonfie vele

I Clippers vincono sul parquet di Portland 104-100 e si portano in testa alla Western Conference. Ottima prova di Danilo Gallinari autore di 17 punti, con 8 rimbalzi e 5 assist. Meglio di lui solo Harris, in doppia doppia con 34 punti e 11 rimbalzi. Ai Trail Blazers non bastano i 30 punti di Lillard (con 4 assist).

Sull'altra sponda di Los Angeles invece non sorridono i Lakers, battuti allo Staples Center 108-104 da Orlando, trascinata dai 31 punti di Vucevic, che vanifica la prestazione di LeBron James da 24 punti e 7 assist.

Nelle altre gare disputate nella notte Butler con un canestro a due secondi dalla sirena finale regala a Philadelphia il successo in casa di Brooklyn (125-127). Bene anche Embiid con 32 punti e 12 rimbalzi, tra i Nets sontuoso Russell (38 punti) ben assistito da Dinwiddie (31 punti). Miami si arrende a Toronto nonostante i 35 punti e i 6 assist di Wade. Il solito Leonard con 29 punti, insieme ai 21 punti di Siakam, trascina i canadesi alla vittoria (125-115). Passo falso interno di Memphis contro New York. Kanter domina nel pitturato con 21 punti e 26 rimbalzi, Hardaway ne infila altri 22. Ai Grizzlies non bastano i 50 punti della coppia Gasol-Conley per evitare la sconfitta. Vittorie anche per Detroit, Atlanta e Utah.

I risultati delle gare di regular season Nba disputate nella notte. Los Angeles Lakers-Orlando Magic 104-108, Detroit Pistons-Phoenix Suns 118-107, Atlanta Hawks-Charlotte Hornets 124-123, Brooklyn Nets-Philadelphia 76/ers 125-127, Memphis Grizzlies-New York Knicks 98-103, Toronto Raptors-Miami Heat 125-115, Sacramento Kings-Utah Jazz 112-133, Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers 100-104.

In classifica, a Est sono in testa i Toronto Raptors (17 vittorie e 4 sconfitte) seguiti dai Milawaukee Bucks (14-5) e da Philadelphia 76ers (14-8). A Ovest al comando i Los Angeles Clippers (13-6) con i Golden State Warriors (14-7) subito dietro e i Denver Nuggets (13-7) al terzo posto.

