Basket, NBA: Belinelli rientro amaro, San Antonio ko contro Utah

Cinque le partite disputate nella notte NBA, con un solo italiano in campo. Dopo aver saltato la gara contro Portland per un problema al collo, Marco Belinelli è tornato sul parquet ma i suoi San Antonio Spurs sono stati battuti nettamente dagli Utah Jazz per 139-105. In 23 minuti sul parquet, la guardia azzurra ha chiuso con un misero bottino di 5 punti e 3 assist. Non sono bastati agli Spurs i 16 punti a testa di DeMar DeRozan e LaMarcus Aldridge, Utah è stata trascinata al successo dai 20 punti di Donovan Mitchell e da un Rudy Gobert da 18 punti e 10 rimbalzi. Sempre ad ovest, il rookie sloveno Luka Doncic trascina i Dallas Mavericks alla vittoria contro i Portland Trail Blazers 111-102. L'ex Real Madrid firma 21 punti e 9 assist, dall'altra parte non bastano i 33 punti del solito Damian Lillard.

Sulla costa Est, per ora non sembra essere servito il cambio di allenatore (da Hoiberg a Boylen) ai Chicago Bulls, che incassano la loro settima sconfitta consecutiva sul campo degli Indiana Pacers per 96-90. Padroni di casa trascinati dai 23 punti di Darren Collison e dai 18 con 11 rimbalzi da Myles Turner. Non bastano a Chicago i 21 punti e 10 rimbalzi di Lauri Markkanen. Nelle altre due gare della notte, gli Orlando Magic superano in trasferta i Miami Heat 105-90 grazie ad un Aaron Gordon da 20 punti e 13 rimbalzi e un Nikola Vucevic da 19 punti e 10 rimbalzi. Netto successo, infine, anche per i Sacramento Kings sui Phoenix Suns 122-105 grazie ad un Buddy Hield da 20 punti.

Questi i risultati delle partite valide per la regular season NBA disputate nella notte: Utah Jazz-San Antonio Spurs 139-105,Indiana Pacers-Chicago Bulls 96-90, Miami Heat-Orlando Magic 90-105, Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers 111-102, Phoenix Suns-Sacramento Kings 105-122.



