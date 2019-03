Basket, NBA: Gallinari trascina i Clippers, Houston sbanca Boston

Otto le partite disputate nella notte NBA, con un solo italiano in campo: Danilo Gallinari. Grazie all'ottima prova del Gallo i Los Angeles Clippers ottengono la seconda vittoria di fila per 128-107 contro i New York Knicks. Gallinari chiude con 20 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. Una prova di squadra che permette al roster di Doc Rivers di centrare il bersaglio e restare in corsa per i playoff ad Oves. Il clou della notte si è giocato però al TD Garden di Boston dove i Celtics hanno perso contro gli Houston Rockets per 115-104. Il solito James Harden trascina i texani con 42 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. Non bastano ai Celtics i 24 punti di un Kyrie Irving che niente ha potuto contro la formazione di Mike D'Antoni. Sono cinque i successi consecutivi dei Rockets, che incamerano la 38esima vittoria stagionale. Celtics sempre più in crisi.

A Charlotte, i Portland Trail Blazers si impongono per 118-108 contro gli Hornets. Ospiti trascinati dai 27 punti di Rodney Hood mentre per gli Hornets il miglior realizzatore è stato Jeremy Lamb con 23 punti. Altro successo esterno quello degli Atlanta Hawks sul campo dei Chicago Bulls 123-118. Lo United Center è stato territorio di conquista di Atlanta ed Alex Len (28-9-2) e Dewayne Dedmon (13-2-2) sono stati i fautori dell'epilogo favorevole alla compagine di Lloyd Pierce. Tra le fila dei Bulls ottima prova del finlandese Lauri Markkanen (19 punti, 9 rimbalzi e 3 assist) ma poco utile ai fini del riscontro finale. Alla Quicken Loans Arena successo dei Clevalend Cavaliers 107-93 contro gli Orlando Magic grazie a un Jordan Clarkson con 18 punti.

Vittoria all'overtime 112-107 dei Detroit Pistons alla Little Caesars Arena contro i Toronto Raptors. Il solito Blake Griffin ha trascinati i suoi con 27 punti. Da sottolineare anche la partita disputata da Andre Drummond con 15 punti e 17 rimbalzi. Ai canadesi non sono bastati i 35 punti di un eccellente Kyle Lowry. Alla Chesapeake Energy Arena successo degli Oklahoma Thunder 99-95 contro i Memphis Grizzlies grazie ad un Russell Westbrook autore di 22 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Per i Grizzlies non bastano i 27 punti realizzati da Avery Bradley. Infine da segnalare il successo dei Washington Wizards alla Capital One Arena 135-121 contro i Minnesota Timberwolves.

I risultati delle partite valide per la regular season NBA disputate nella notte

Portland Trail Blazers - Charlotte Hornets 118-108

Houston Rockets - Boston Celtics 115-104

Atlanta Hawks - Chicago Bulls 123-118

New York Knicks - L.A. Clippers 107-128

Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 93-107

Toronto Raptors - Detroit Pistons 107-112

Minnesota Timberwolves - Washington Wizards 121-135

Memphis Grizzlies -Oklahoma City Thunder 95-99

