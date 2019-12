Basket: la Virtus Bologna consolida il primato, Milano schiantata

La Virtus Bologna fa la voce grossa nel big match della 16esima giornata contro l'Olimpia Milano e si conferma la squadra più in forma della serie A, sicura pretendente per lo scudetto. I bianconeri si sono imposti in diretta nazionale su Rai 2 per 83-70 in una partita rimasta in bilico solamente per un tempo. I ragazzi di Djordjevic consolidano il loro primato in classifica chiudendo il 2019 con 26 punti e solo 2 sconfitte in campionato.

Nella vittoria contro la squadra del grande ex Ettore Messina spiccano i 19 punti di Vince Hunter e i 15 più 6 assist di Milos Teodosic. Super la prestazione anche dell'altro serbo Markovic che ha chiuso con 8 punti ma ben 12 assist a referto. Tra i milanesi si salvano solo il Chacho Rodriguez con 19 punti e 5 assist e Vlado Micov autore di 16 punti con 8 su 8 ai liberi.

Coach Ettore Messina rende omaggio alla Virtus: Se c’erano dubbi sono finiti: "Loro sono i favoriti per questo scudetto e Coppa Italia. Legittimamente. Noi speriamo nei prossimi mesi di invertire questa tendenza. Oggi abbiamo costruito tiri aperti, tiri buoni e li abbiamo sbagliati, abbiamo anche sbagliato tanti appoggi. Abbiamo fatto una partita mediocre e loro una molto buona. Non ho altro da aggiungere. Sykes (il nuovo acquisto ndr) giocherà venerdì con lo Zenit”.

