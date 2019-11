Basket: l'Olimpia Milano vola in Eurolega, battuto anche il Barça

Un Forum d'Assago impazzito per l'impresa delle scarpette rosse ora in vetta alla classifica della massima competizione continentale

E cinque. L'Olimpia Milano supera anche Barcellona al Forum nella serata di Eurolega: la squadra di Messina centra l'impresa imponendosi 83-70 e conquistando la quinta vittoria consecutiva. In evidenza nelle file dei padroni di casa, che agganciano la testa della classifica, Scola (14 punti e 9 rimbalzi), Rodriguez (17 punti e 7 assist) e Micov (16 punti e 8 assist). Miglior realizzatore dei catalani Davies 15 punti. Un successo che lancia i biancorossi in vetta alla classifica della massima competizione continentale alla pari proprio con i catalani e il Cska di Mosc.

“E’ stata una vittoria molto difficile, contro una squadra fortissima, che ci ha messo in grande difficoltà nel primo tempo con la sua difesa - le parole di coach Ettore Messina - Siamo rimasti lì, lì, lì, e alla fine abbiamo vinto. Non era facile avere la forza di non mollare. Devo dire che tutti ci hanno dato qualcosa, mi piace che questa squadra abbia carattere". Il tecnico ex San Antonio Spurs ha sottolineato la prova di Amedeo Della Valla, uomo chiave nella ripresa con i suoi 8 punti. "Aveva giocato poco, perché loro andavano spesso con Claver da 3 e non avevo un uomo da fargli marcare, ma quando sono andati più piccoli è arrivato il suo momento". Poi un applauso a un Forum di Assago quanto mai carico. "Il pubblico ci ha dato una grande mano, è rimasto positivo nei momenti difficili, ci ha sostenuto e trasmesso energia. Era importante a nostra volta trasmettere qualcosa di positivo. Purtroppo, è solo la sesta partita, ce ne saranno tante altre e ci saranno momenti difficili, ma stasera è giusto essere contenti, perché vedo che questa squadra ha carattere e si allena. Tornare in palestra con i risultati che ti sostengono è più facile”.

