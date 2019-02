Basket, battuta l'Ungheria, Italia ai mondiali di Cina

L'Italia ha battuto nettamente l'Ungheria 75-41 a Varese e si è qualificata per i Mondiali di basket in programma la prossima estate in Cina (31 agosto-15 settembre). Gli Azzurri tornano a giocare la manifestazione iridata dopo 13 anni di assenza, l'ultima apparizione nell'edizione 2006 in Giappone.

"Non l'ho portata io, ma tutti i ragazzi anche quelli che sono venuti ai raduni e non hanno giocato. Fanno tutti parte di questo gruppo. In Olanda c'è stato l'unico sbaglio, che poi abbiamo recuperato. Abbiamo difeso molto bene e siamo stati bravi". Così Meo Sacchetti, ct dell'Italia, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro l'Ungheria e la qualificazione ai Mondiali di basket. "Ora celebriamo questi ragazzi, poi ci prendiamo una settimana di vacanza e ci penseremo", ha aggiunto con riferimento alla squadra che porterà in Cina.

"Abbiamo ottenuto tanti risultati a livello individuale in molte discipline, ma uno sport di squadra come il basket era indispensabile che tornasse nell'elite mondiale". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, commentando ai microfoni di Sky Sport la vittoria dell'Italia e la qualificazione ai Mondiali. Per il numero 1 dello sport italiano, "il Mondiale in Cina è una tappa indispensabile per qualificarci anche per le Olimpiadi, da cui non ci siamo da troppo tempo. Dobbiamo puntare la prua in quella direzione".

