Dieci le partite di regular season di Nba disputate nella notte. Continua la corsa dei Los Angeles Lakers e dei San Antonio Spurs che firmano la terza vittoria consecutiva e si mantengono in vetta alla Western Conference. I Lakers grazie ad un ultimo quarto hanno battuto gli Utah Jazz 109-94 con un Luka Doncic da 28 punti e 8 rimbalzi. Gli Spurs, nonostante l’assenza della sua stella Victor Wembanyama, ha piegato i Sacramento Kings per 123-107 con Stephon Castle realizzatore di 28 punti, 11 assist e 8 rimbalzi.Resta in salita l’avvio di stagione degli Oklahoma City Thunder che cedono anche sul campo degli Indiana Pacers per 125-120 dopo uan sfida decisa solo nel finale. Agli Okc non bastano i 38 punti di Shai Gilgeous-Alexander. A guidare Indiana ci hanno pensato Kelly Oubre e Pascal Siakam con 20 punti. Sconfitta dopo cinque vittorie consecutive dei Philadelphia 76ers (senza Joel Embiid), che restano comunque in vetta alla Eastern Conference. I Sixers cedono in casa contro i Portland Trail Blazers per 128-111. Per i Blazers 31 punti di Deni Avdija.

Successi per Houston, Phonenix e Milwaukee

Gli Houston Rockets si impongono 116-104 sui Los Angeles Clippers, con Kevin Durant, che sfiora la doppia doppia con 32 punti e 9 rimbalzi, mentre ci vuole un tempo supplementare ai Phoenix Suns per superare 123-119 i New Orleans Pelicans con 25 punti di Jalen Green e 22 di Devin Booker. Vittoria in trasferta dei Milwaukee Bucks che superano 116-111 i Toronto Raptors grazie ai 32 punti di Tyler Herro e alla doppia doppia di Myles Turner (27 punti e 11 rimbalzi). Mentre continua la fase negativa dei Brooklyn Nets che perdono con i Minnesota Timberwolves 142-116 (34 punti e 10 rimbalzi di Jayden McDaniels). In difficoltà anche gli Charlotte Hornets battuti dai Memphis Grizzlies 117-111 (29 punti di Ty Jerome). I Chicago Bulls superano in casa Cleveland 122-108 dopo una pronta reazioen degli ospiti nel terzo quarto. Protagonista della serata Jordan Hawkins, che segna 19 punti uscendo dalla panchina. A Cleveland non bastano i 28 punti di Donovan Mitchell.