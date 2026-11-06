Olimpia Milano, esonerato coach Poeta: Ramondino ad interim

L’Olimpia Armani Milano ha sollevato dal ruolo di coach Giuseppe Poeta. La decisione è arrivata dopo il ko di giovedì sera al Forum contro Valencia, l’ennesima sconfitta in Eurolega, dove la squadra, relegata all’ultimo posto in classifica, ha ottenuto finora una sola vittoria. La squadra è affidata ad interim a Marco Ramondino.

COMUNICATO OLIMPIA L’Olimpia ha sollevato Coach Poeta dall’incarico di capo allenatore https://t.co/O5pOWqaJv6 — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) November 6, 2026

La nota dell’Olimpia

“La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver sollevato Peppe Poeta dall’incarico di capo allenatore della prima squadra. L’Olimpia e la sua proprietà desiderano ringraziare Peppe per l’impegno, la dedizione e l’entusiasmo con cui ha svolto il proprio lavoro prima da assistente e poi da capo allenatore, ruolo nel quale ha conquistato uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa. A Peppe vanno i migliori auguri per il suo futuro personale e professionale. La squadra è stata affidata ‘ad interim’ a Coach Marco Ramondino che la guiderà nella partita di domenica prossima”, recita la nota dell’Olimpia Armani Milano.