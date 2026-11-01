Cecilia Zandalasini trionfa nella Wnba, primo titolo per l’azzurra con le Golden State Valkyries

Cecilia Zandalasini conquista il suo secondo titolo Wnba. L’azzurra tra le protagoniste del trionfo delle Golden State Valkyries che si sono imposte per 68-63 le Atlanta Dream in gara 7, chiudendo la serie di finale per 4-3. L’ala italiana delle Valkyries, del Famila Schio e della Nazionale aveva vinto un titolo Wnba anche nel 2017 con le Minnesota Lynx. Nella gara finale per Zandalasini solo due punti con 1 su 5 dal campo, ma comunque una serie positiva che l’ha vista protagonista nelle altre partite. Trascinate dai 30 punti di Gabby Williams, MVP delle finals, le Valkyries hanno vinto per la prima volta il titolo di campionesse della Wnba.

2026 WNBA Champs, Golden State Valkyries 🏆 The @valkyries capture a title in just their second season, becoming the fastest expansion team in league history to win a Championship! #WNBASeason30 https://t.co/pgj7O2cpLm — WNBA (@WNBA) November 1, 2026

Petrucci: “Congratulazioni a Zandalasini per secondo titolo Wnba”

“Due titoli in un campionato professionistico americano nessuno li può vantare. Sei arrivata dove nessun italiano era mai arrivato e questo titolo WNBA con le Golden State Valkyries ti ha vista protagonista nelle strategie di squadra. Cecilia, congratulazioni di cuore”. Cosi il presidente FIP Giovanni Petrucci si congratula con Cecilia Zandalasini per la vittoria del suo secondo titolo Wnba questa volta con Golden State.

“Un titolo che ripaga dei tanti sacrifici fatti e premia non solo le tue capacità, indiscusse, ma anche la passione, la caparbietà, la voglia di giocare e di vincere che hai sempre avuto, dovunque abbia giocato e a qualsiasi età, a cominciare dalle Nazionali. La tua è una carriera è tutta da raccontare, da additare ad esempio alle tante ragazzine che giocano a minibasket e a basket. Ti aspettiamo per festeggiare insieme. Brava!”, ha affermato il presidente Petrucci.