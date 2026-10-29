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giovedì 29 ottobre 2026

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AJ Dybantsa debutta in Nba con i Washington Wizards

AJ Dybantsa debutta in Nba con i Washington Wizards
AJ Dybantsa, Cleveland, 28 ottobre 2026 (AP Photo/Phil Long)
Benedetta Mura
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Il 19enne di Boston, prima scelta assoluta al Draft 2026, non delude le aspettative

AJ Dybantsa non delude le aspettative. Il rookie dei Washington Wizards, prima scelta assoluta al Draft 2026, ha messo a segno 19 punti (8 su 12 dal campo e 1 su 3 da tre punti), 2 rimbalzi e 2 assist nella sua partita di esordio in Nba. A macchiarla è stata la sconfitta subita contro i Cavaliers, alla Rocket Arena di Cleveland, per 121-111. Il 19enne di Boston è stato il miglior marcatore dei suoi, superando i 18 punti del veterano Anthony Davis e i 18 punti di Alexandre Sarr, seconda scelta al Draft 2024. Tra i nuovi arrivati nel mondo Nba, stanno brillando anche Caleb Wilson, dei Chicago Bulls (n°4 al Draft), Cameron Boozer, dei Memphis Grizzlies (n°3 al Draft), e Yaxel Lendeborg, dei Golden State Warriors (n°11 al Draft).

AJ Dybantsa debutta in Nba con i Washington Wizards
AJ Dybantsa, Cleveland, 28 ottobre 2026 (AP Photo/Phil Long)
AJ Dybantsa debutta in Nba con i Washington Wizards
AJ Dybantsa, Cleveland, 28 ottobre 2026 (AP Photo/Phil Long)
AJ Dybantsa debutta in Nba con i Washington Wizards
AJ Dybantsa, Cleveland, 28 ottobre 2026 (AP Photo/Phil Long)

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