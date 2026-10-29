AJ Dybantsa debutta in Nba con i Washington Wizards

AJ Dybantsa non delude le aspettative. Il rookie dei Washington Wizards, prima scelta assoluta al Draft 2026, ha messo a segno 19 punti (8 su 12 dal campo e 1 su 3 da tre punti), 2 rimbalzi e 2 assist nella sua partita di esordio in Nba. A macchiarla è stata la sconfitta subita contro i Cavaliers, alla Rocket Arena di Cleveland, per 121-111. Il 19enne di Boston è stato il miglior marcatore dei suoi, superando i 18 punti del veterano Anthony Davis e i 18 punti di Alexandre Sarr, seconda scelta al Draft 2024. Tra i nuovi arrivati nel mondo Nba, stanno brillando anche Caleb Wilson, dei Chicago Bulls (n°4 al Draft), Cameron Boozer, dei Memphis Grizzlies (n°3 al Draft), e Yaxel Lendeborg, dei Golden State Warriors (n°11 al Draft).

AJ Dybantsa, Cleveland, 28 ottobre 2026 (AP Photo/Phil Long)

AJ Dybantsa, Cleveland, 28 ottobre 2026 (AP Photo/Phil Long)