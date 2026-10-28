Nba, Anthony Edwards infortunato: verrà operato

I Minnesota Timberwolves perdono la loro stella. Anthony Edwards, per via di un infortunio al ginocchio destro, non sarà a disposizione di coach Chris Finch per i prossimi due mesi. Il problema (di cui soffre già da tempo) si sarebbe riacutizzato durante la gara contro i Cleveland Cavaliers, giocata nella notte italiana tra lunedì e martedì, e persa dai Wolves per 127-125 ai tempi supplementari. La franchigia di Minneapolis spera che il suo leader possa essere pronto per la seconda parte della stagione e il rientro è previsto per gennaio 2027. Inoltre Shams Charania, giornalista sportivo esperto di basket Nba, sui social ha fatto sapere che il 25enne di Atlanta si sottoporrà a un intervento artroscopico.

Latest for @SportsCenter on Minnesota’s Anthony Edwards now sidelined for the next two months: https://t.co/MYiNtU0QW1 — Shams Charania (@ShamsCharania) October 28, 2026

Per Minnesota e Edwards uno dei migliori inizi di stagione di sempre

Una pessima notizia per Minnesota che quest’anno sta avendo uno dei migliori inizi di stagione di sempre, con un bilancio di tre vittorie e una sola sconfitta. Edwards, in queste prime quattro partite, si è confermato ancora volta un vero e proprio trascinatore realizzando 133 punti complessivi, 47 solo nell’ultimo incontro con i Cavs (dopo i 45 messi a segno all’esordio contro i Miami Heat). La squadra adesso dovrà contare sui nuovi acquisti LaMelo Ball e Jonathan Kuminga, nonché sui senatori Jaden McDaniels e Rudy Gobert. I ragazzi di coach Finch scenderanno sul parquet questa notte (all’1.00 ora italiana), al Target Center di Minneapolis, contro i Golden State Warriors di Steph Curry.