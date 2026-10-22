Nba, esordi vincenti per Lakers e Timberwolves. 45 punti di Anthony Edwards contro gli Heat

Nella notte italiana tutte le franchigie Nba hanno completato l’esordio nella nuova stagione di basket a stelle e strisce. Vittorie per Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves, rispettivamente contro Golden State Warriors per 127-105 e Miami Heat per 131-106. In California Luka Doncic, nuovo leader indiscusso a LA dopo l’addio di LeBron James, ha guidato i suoi alla vittoria (con 28 punti, 8 rimbalzi e 7 assist). Dall’altra parte del parquet doppia cifra anche per Steph Curry (23 punti, 2 rimbalzi e 1 assist).

Protagonista di serata anche Anthony Edwards, autore di una prestazione mostruosa in Florida: 45 punti, 10 rimbalzi e 3 assist. I Wolves non deludono le aspettative e grazie ai nuovi acquisti, LaMelo Ball e Jonathan Kuminga, mettono in mostra un gioco esplosivo e divertente. Dolceamaro l’esordio di Giannis Antetokounmpo con la maglia di Miami, davanti al suo nuovo pubblico. Il campione greco, nonostante la sconfitta, ha messo a segno 35 punti, 6 rimbalzi e 1 assist in 30 minuti. L’azzurro Simone Fontecchio, invece, ha trovato spazio per soli 3 minuti durante i quali ha realizzato una stoppata.

Bene anche i Portland Trail Blazers che hanno strapazzato i Phoenix Suns per 124-83. Una partita a senso unico quella andata in scena al Moda Center, con la coppia Damian Lillard-Ja Morant che ha fatto esplodere il palazzetto dell’Oregon. Entrambi sono andati in doppia cifra: Lillard (rientrato dopo uno stop di un anno e mezzo) con 25 punti, 3 rimbalzi e 6 assist in 24 minuti e Ja Morant con 14 punti, 5 rimbalzi e 8 assist in 23 minuti.

Le partite della notte Nba