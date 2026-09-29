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martedì 29 settembre 2026

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I Philadelphia 76ers di LeBron James si presentano: ecco il quintetto titolare

I Philadelphia 76ers di LeBron James si presentano: ecco il quintetto titolare
Il quintetto titolare dei Philadelphia 76ers. Da sinistra Jaylen Brown, LeBron James, Joel Embiid, Tyrese Maxey e VJ Edgecombe, 28 settembre 2026 (AP Photo/Chris Szagola)
Benedetta Mura
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“The Chosen One” è accompagnato da fuoriclasse come Joel Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey e il giovane V.J. Edgecombe

Conto alla rovescia per l’avvio della preseason Nba 2026/2027. Il 4 ottobre le 30 franchigie degli Stati Uniti inizieranno a scaldare i motori per la nuova stagione di basket americano, al via ufficialmente il 21 ottobre con la regular season. Fari puntati sui Philadelphia 76ers che quest’anno possono contare su un quintetto da urlo con LeBron James (arrivato questa estate dai Los Angeles Lakers), Joel Embiid, Jaylen Brown (in entrata anche lui dopo gli anni passati ai Boston Celtics), Tyrese Maxey e V.J. Edgecombe. Il grande e indiscutibile talento a disposizione di coach Nick Nurse, proietta la squadra della Pennsylvania tra le papabili vincitrici del prossimo titolo Nba.

I Philadelphia 76ers di LeBron James si presentano: ecco il quintetto titolare
Da sinistra Jaylen Brown, Tyrese Maxey, LeBron James e VJ Edgecombe, 28 settembre 2026 (AP Photo/Chris Szagola)
I Philadelphia 76ers di LeBron James si presentano: ecco il quintetto titolare
LeBron James, 28 settembre 2026 (AP Photo/Chris Szagola)
I Philadelphia 76ers di LeBron James si presentano: ecco il quintetto titolare
LeBron James, 28 settembre 2026 (AP Photo/Chris Szagola)
I Philadelphia 76ers di LeBron James si presentano: ecco il quintetto titolare
LeBron James, 28 settembre 2026 (AP Photo/Chris Szagola)
I Philadelphia 76ers di LeBron James si presentano: ecco il quintetto titolare
LeBron James, 28 settembre 2026 (AP Photo/Chris Szagola)
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