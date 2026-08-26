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mercoledì 26 agosto 2026

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Wnba, Cecilia Zandalasini brilla con le Golden State Valkyries

Wnba, Cecilia Zandalasini brilla con le Golden State Valkyries
Cecilia Zandalasini, 15 giugno 2026, San Francisco (Photo by Matthew Huang/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)
Benedetta Mura
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L’azzurra ha messo a segno 18 punti nel match vinto in casa delle Minnesota Lynx

Cecilia Zandalasini brilla con le Golden State Valkyries. La cestista azzurra è stata protagonista nella vittoria della sua squadra in casa delle Minnesota Lynx per 80-66. La 30enne di Broni è stata la migliore delle sue compagne in termini realizzativi, mettendo a segno 18 punti, di cui otto solo nell’ultimo quarto. Punto fermo del quintetto delle Valkyries, Zandalasini è stata autrice anche di un tiro da tre punti sulla sirena che ha fatto impazzire la panchina.

La franchigia californiana – seconda a Ovest con 26 vittorie e 11 sconfitte dietro proprio alle Lynx – è già qualificata per i playoff Wnba che inizieranno tra un mese, il 27 settembre. Prima ci sarà spazio per i Mondiali di basket che andranno in scena dal 31 agosto al 16 settembre e che metteranno in pausa il campionato statunitense.

Wnba, Cecilia Zandalasini brilla con le Golden State Valkyries
Cecilia Zandalasini, 24 agosto 2026, Minneapolis (AP Photo/Abbie Parr)

I numeri di Zandalsini

Per Zandalasini questo è il quinto anno in Wnba, il secondo con Golden State. Prima l’ala azzurra ha trascorso tre stagioni a Minneapolis (2017, 2018, 2024). Nella sua carriera negli Stati Uniti ha totalizzato 832 punti, 226 rimbalzi e 165 assist. Nel 2026 viaggia con una media di 8.5 punti, 2.1 rimbalzi e 1.8 assist.

Prestazione monstre di Caitlin Clark

Non è passata inosservata anche un’altra prestazione, quella di Caitlin Clark, fuoriclasse delle Indiana Fever. La 24enne dell’Iowa ha realizzato 37 punti e 10 assist nella vittoria della sua squadra in casa delle Chicago Sky per 113-90. Il bilancio del tiro dalla lunga distanza è di 8/12, che le ha permesso di registrare il massimo in carriera Wnba per triple segnate in una sola partita.

Solo un mese fa Clark era entrata nella storia per aver messo a segno 45 punti e 10 assist nella partita contro le Seattle Storm. Performance da record in quanto prima di lei nessuna giocatrice aveva fatto almeno 40 punti e 10 assist in un solo match. Inoltre in quella occasione era diventata la cestista più veloce a raggiungere quota 200 triple segnate in 74 partite.

Wnba, Cecilia Zandalasini brilla con le Golden State Valkyries
Caitlin Clark, 16 agosto 2026, Atlanta (AP Photo/Brynn Anderson)
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