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giovedì 11 giugno 2026

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Rimonta Knicks in gara 4, festa a New York

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Migliaia di tifosi dei New York Knicks hanno festeggiato nelle strade di Manhattan dopo la spettacolare vittoria della squadra in Gara 4 delle finali NBA. Le immagini mostrano cori, bandiere e caroselli attorno al Madison Square Garden al termine di una serata destinata a entrare nella storia della franchigia. I Knicks hanno battuto i San Antonio Spurs 107-106 completando una clamorosa rimonta dopo essere stati sotto di 29 punti. A decidere la partita è stato OG Anunoby, che a poco più di un secondo dalla sirena ha trasformato il rimbalzo offensivo nato da un tiro sbagliato di Jalen Brunson. Con questo successo New York si porta sul 3-1 nella serie finale e ha ora tre occasioni per conquistare il titolo NBA, che manca dal 1973. La rimonta rappresenta una delle più grandi mai realizzate nelle finali del campionato americano di basket.