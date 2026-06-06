Nba Finals 2026, New York fa il bis contro il San Antonio

I New York Knicks espugnano nuovamente il campo dei San Antonio Spurs e si portano sul 2-0 nella finale della Nba. Finisce 105-104 per gli ospiti grazie a un tiro libero messo a segno da Jalen Brunson a 9.5 secondi dalla fine, mentre la stella dei padroni di casa, il francese Victor Wembanyama, fallisce il tiro della vittoria finale per gli Spurs.

In casa New York, Karl-Anthony Towns chiude con 21 punti e 13 rimbalzi, mentre Jalen Brunson e Mikal Bridges ne mettono a referto 20 a testa. Per i Knicks è la tredicesima vittoria consecutiva, la seconda striscia più lunga mai registrata da una squadra nella storia dei playoff Nba. I newyorkesi, alla ricerca del loro primo titolo dal 1973, sono soltanto la terza squadra nella storia a vincere le prime due gare di una finale Nba in trasferta, raggiungendo i Chicago Bulls di Michael Jordan del 1993 e gli Houston Rockets di Hakeem Olajuwon del 1995. Entrambe quelle squadre conquistarono poi il titolo. Wembanyama, dopo un primo tempo piuttosto anonimo, ha concluso con 29 punti. De’Aaron Fox ne ha aggiunti 20 per San Antonio.

La serie si trasferisce ora a New York. Gara 3 si giocherà lunedì sera al Madison Square Garden. Il presidente americano Donald Trump, originario di New York, ha annunciato che assisterà alla partita. Nel frattempo, i prezzi dei biglietti sul mercato secondario per i posti peggiori del Madison Square Garden si avvicinavano ai 9.000 dollari ciascuno, con i tifosi dei Knicks apparentemente disposti a spendere cifre astronomiche pur di essere presenti mentre la squadra si avvicina a quello che sarebbe il suo primo titolo in 53 anni.