Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 20 maggio 2026

Ultima ora

Nba Playoff 2026, storica rimonta dei Knicks contro i Cavaliers

Nba Playoff 2026, storica rimonta dei Knicks contro i Cavaliers
Donovan Mitchell (Cavaliers) e Jalen Brunson (Knicks), New York, 19 maggio 2026 (AP Photo/Seth Wenig)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

New York vince gara 1 della finale di Eastern Conference all’overtime. Jalen Brunson protagonista

Nella finale Playoff di Eastern Conference di Nba, storica rimonta in gara 1 dei New York Knicks che ribaltano i Cleveland Cavaliers al Madison Square Garden all’overtime 115-104 dopo essere stati sotto di 22 punti a otto minuti dalla fine. Si tratta del recupero più ampio dal 1997 in una finale di Conference per quanto riguarda l’ultimo quarto con un parziale, negli ultimi 7’52”, di 44-11. Protagonista Jalen Brunson autore di 38 punti. Intero quintetto in doppia cifra con Karl-Anthony Towns che firma un 13+13. Per i Cavaliers 29 punti di Donovan Mitchell con Evan Mobley a quota 15 punti e 14 rimbalzi. 

New York Knicks

  • Hart, 13 punti, 7 rimbalzi 4 assist
  • Anunoby, 13 punti, 5 rimbalzi, 2 assist
  • Towns, 13 punti, 13 rimbalzi, 5 assist
  • Brunson, 38 punti, 5 rimbalzi, 6 assist
  • Bridges, 18 punti, 5 rimbalzi, 1 assist
  • Shamet, 9 punti, 1 rimbalzi, 0 assist
  • McBride, 0 punti, 2 rimbalzi, 1 assist
  • Alvarado, 4 punti, 1 rimbalzi, 0 assist
  • Clarkson, 3 punti, 2 rimbalzi, 0 assist
  • Robinson, 4 punti, 6 rimbalzi, 1 assist

Cleveland Cavaliers

  • Wade, 10 punti, 5 rimbalzi, 3 assist
  • Mobley, 15 punti, 14 rimbalzi, 3 assist
  • Allen, 10 punti, 7 rimbalzi, 3 assist
  • Mitchell, 29 punti, 5 rimbalzi, 3 assist
  • Harden, 15 punti, 4 rimbalzi, 3 assist
  • Schroder, 3 punti, 0 rimbalzi, 5 assist
  • Ellis, 2 punti, 0 rimbalzi, 0 assist
  • Merrill, 12 punti, 1 rimbalzi, 2 assist
  • Strus, 8 punti, 2 rimbalzi, 1 assist
© Riproduzione Riservata