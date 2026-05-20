Nba Playoff 2026, storica rimonta dei Knicks contro i Cavaliers

Nella finale Playoff di Eastern Conference di Nba, storica rimonta in gara 1 dei New York Knicks che ribaltano i Cleveland Cavaliers al Madison Square Garden all’overtime 115-104 dopo essere stati sotto di 22 punti a otto minuti dalla fine. Si tratta del recupero più ampio dal 1997 in una finale di Conference per quanto riguarda l’ultimo quarto con un parziale, negli ultimi 7’52”, di 44-11. Protagonista Jalen Brunson autore di 38 punti. Intero quintetto in doppia cifra con Karl-Anthony Towns che firma un 13+13. Per i Cavaliers 29 punti di Donovan Mitchell con Evan Mobley a quota 15 punti e 14 rimbalzi.
New York Knicks
- Hart, 13 punti, 7 rimbalzi 4 assist
- Anunoby, 13 punti, 5 rimbalzi, 2 assist
- Towns, 13 punti, 13 rimbalzi, 5 assist
- Brunson, 38 punti, 5 rimbalzi, 6 assist
- Bridges, 18 punti, 5 rimbalzi, 1 assist
- Shamet, 9 punti, 1 rimbalzi, 0 assist
- McBride, 0 punti, 2 rimbalzi, 1 assist
- Alvarado, 4 punti, 1 rimbalzi, 0 assist
- Clarkson, 3 punti, 2 rimbalzi, 0 assist
- Robinson, 4 punti, 6 rimbalzi, 1 assist
Cleveland Cavaliers
- Wade, 10 punti, 5 rimbalzi, 3 assist
- Mobley, 15 punti, 14 rimbalzi, 3 assist
- Allen, 10 punti, 7 rimbalzi, 3 assist
- Mitchell, 29 punti, 5 rimbalzi, 3 assist
- Harden, 15 punti, 4 rimbalzi, 3 assist
- Schroder, 3 punti, 0 rimbalzi, 5 assist
- Ellis, 2 punti, 0 rimbalzi, 0 assist
- Merrill, 12 punti, 1 rimbalzi, 2 assist
- Strus, 8 punti, 2 rimbalzi, 1 assist