Nba, morto Brandon Clarke dei Memphis Grizzlies: aveva 29 anni

E’ morto Brandon Clarke, cestista Nba dei Memphis Grizzlies, aveva 29 anni. A confermare la notizia è stata la lega di basket statunitense. “Siamo profondamente addolorati per la notizia della scomparsa di Brandon Clarke. Essendo uno dei giocatori più longevi dei Grizzlies, Brandon era un compagno di squadra molto amato e un leader che giocava con enorme passione e grinta. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia di Brandon, ai suoi amici e all’organizzazione dei Grizzlies”, ha detto il commissario Nba Adam Silver.

L’agenzia di Brandon Clarke: “Siamo sconvolti”

“Siamo ben più che sconvolti dalla scomparsa di Brandon Clarke. Era amato da tutti noi e chiunque lo abbia incontrato nella sua vita. Era un’anima gentile e sempre il primo a essere presente per i suoi amici e la sua famiglia”, ha scritto sui social la Priority Sports, agenzia che curava gli interessi dell’ala canadese.

“I nostri cuori sono spezzati mentre pensiamo a sua madre Whitney, la sua intera famiglia e tutti i suoi amici e compagni di squadra. Dal liceo a San Jose State a Gonzaga fino ai Grizzlies, Brandon ha avuto un impatto su chiunque abbia toccato la sua vita. Tutti amavano BC perché era l’amico di più grande supporto che potessi immaginare. Era unico nella gioia che portava a tutti quanti. È impossibile esprimere a parole quanto mancherà. Ti vogliamo bene”, si legge nella nota.

Chi era Brandon Clarke

Nato il 19 settembre 1996 a Vancouver, Canada, Brandon Clarke si è diplomato alla Desert Vista High School di Phoenix. Durante gli anni dell’università, in Ncaa, ha giocato per i San Jose State Spartans e i Gonzaga Bulldogs. Si è dichiarato eleggibile per il Draft Nba 2019 venendo selezionato come 21a scelta assoluta dagli Oklahoma City Thunder e immediatamente girato ai Memphis Grizzlies, franchigia di cui è diventato un veterano. Nell’anno di esordio in Nba è stato inserito nell’All-Rookie First Team assieme al compagno Ja Morant, Kendrick Nunn, Zion Williamson e Eric Paschall. Nell’ultima stagione ha giocato solo due partite, registrando 8 punti, 6 rimbalzi e un assist in 20 minuti.

Addio a Jason Collins

Il mondo del basket piange anche Jason Collins, ex giocatore di Nets, Grizzlies, Timberwolves, Hawks, Celtics e Wizards. L’ex cestita è morto a 47 anni a causa di un tumore al cervello (un glioblastoma al quarto stadio) di cui aveva parlato per la prima volta a settembre dello scorso anno. Nel 2013 era stato il primo atleta professionista nelle quattro principali leghe americane (Nba, Mlb, Nfl, Nhl) a fare coming out rivelando pubblicamente la propria omosessualità.