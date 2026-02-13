Nba, All Star Game 2026: quando e dove vederlo

I migliori giocatori Nba si sfidano a Los Angeles nel consueto appuntamento annuale dell’All Star Game. Una tradizione del basket nordamericano che quest’anno prende il via domenica 15 febbraio alle 23 (ora italiana), all’Intuit Dome, casa dei Clippers. A inaugurare l’evento sarà il match tra il Team Stars e il Team World.
Quest’anno il presidente Nba Adam Silver ha pensato a un format innovativo: un triangolare nel quale si sfidano due squadre composte da giocatori statunitensi e una con cestisti provenienti dal resto del mondo. Una selezione di campioni come LeBron James, Kevin Durant, Luka Doncic e Anthony Edwards. Invece hanno dovuto dare forfait, a causa di infortunio, fuoriclasse come Steph Curry, Giannis Antetokounmpo e Shai Gilgeous-Alexander.
Team Stars Usa
- Scottie Barnes, Toronto Raptors
- Devin Booker, Phoenix Suns
- Cade Cunningham, Detroit Pistons
- Jalen Duren, Detroit Pistons
- Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves
- Chet Holmgren, Oklahoma City Thunder
- Jalen Johnson, Atlanta Hawks
- Tyrese Maxey, Philadelphia 76ers
- Allenatore: J.B. Bickerstaff, Detroit Pistons
Team Stripes Usa
- Jaylen Brown, Boston Celtics
- Jalen Brunson, New York Knicks
- Brandon Ingram, Toronto Raptors
- Kevin Durant, Houston Rockets
- LeBron James, Los Angeles Lakers
- Kawhi Leonard, L.A. Clippers
- Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers
- De’Aaron Fox, San Antonio Spurs
- Allenatore: Mitch Johnson, San Antonio Spurs
Team World
- Alperen Sengun, Houston Rockets
- Deni Avdija, Portland Trail Blazers
- Nikola Jokic, Denver Nuggets
- Jamal Murray, Denver Nuggets
- Pascal Siakam, Indiana Pacers
- Karl-Anthony Towns, New York Knicks
- Victor Wembanyama, San Antonio Spurs
- Norman Powell, Miami Heat
- Allenatore: Darko Rajakovic, Toronto Raptors
Il Rising Stars Challenge e l’All Star Saturday
Oltre all’All Star Game ci sarà spazio anche per altri due appuntamenti: il Rising Stars Challenge (nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio dalle 3.00), ovvero un quadrangolare tra i giocatori che sono al primo (rookie) e al secondo anno (sophomore) di Nba, e l’All Star Saturday (sabato 14 febbraio alle 23) con la gara del tiro da tre punti e la gara delle schiacciate.
Dove vedere l’All Star Game 2026
L’All Star Game 2026 è in diretta su Sky e in streaming su NOW, per tutto il fine settimana, a partire dalla notte tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio.