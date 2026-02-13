Nba, All Star Game 2026: quando e dove vederlo

I migliori giocatori Nba si sfidano a Los Angeles nel consueto appuntamento annuale dell’All Star Game. Una tradizione del basket nordamericano che quest’anno prende il via domenica 15 febbraio alle 23 (ora italiana), all’Intuit Dome, casa dei Clippers. A inaugurare l’evento sarà il match tra il Team Stars e il Team World.

Quest’anno il presidente Nba Adam Silver ha pensato a un format innovativo: un triangolare nel quale si sfidano due squadre composte da giocatori statunitensi e una con cestisti provenienti dal resto del mondo. Una selezione di campioni come LeBron James, Kevin Durant, Luka Doncic e Anthony Edwards. Invece hanno dovuto dare forfait, a causa di infortunio, fuoriclasse come Steph Curry, Giannis Antetokounmpo e Shai Gilgeous-Alexander.

Team Stars Usa

Scottie Barnes, Toronto Raptors

Devin Booker, Phoenix Suns

Cade Cunningham, Detroit Pistons

Jalen Duren, Detroit Pistons

Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves

Chet Holmgren, Oklahoma City Thunder

Jalen Johnson, Atlanta Hawks

Tyrese Maxey, Philadelphia 76ers

Allenatore: J.B. Bickerstaff, Detroit Pistons

Team Stripes Usa

Jaylen Brown, Boston Celtics

Jalen Brunson, New York Knicks

Brandon Ingram, Toronto Raptors

Kevin Durant, Houston Rockets

LeBron James, Los Angeles Lakers

Kawhi Leonard, L.A. Clippers

Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers

De’Aaron Fox, San Antonio Spurs

Allenatore: Mitch Johnson, San Antonio Spurs

Team World

Alperen Sengun, Houston Rockets

Deni Avdija, Portland Trail Blazers

Nikola Jokic, Denver Nuggets

Jamal Murray, Denver Nuggets

Pascal Siakam, Indiana Pacers

Karl-Anthony Towns, New York Knicks

Victor Wembanyama, San Antonio Spurs

Norman Powell, Miami Heat

Allenatore: Darko Rajakovic, Toronto Raptors

Il Rising Stars Challenge e l’All Star Saturday

Oltre all’All Star Game ci sarà spazio anche per altri due appuntamenti: il Rising Stars Challenge (nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio dalle 3.00), ovvero un quadrangolare tra i giocatori che sono al primo (rookie) e al secondo anno (sophomore) di Nba, e l’All Star Saturday (sabato 14 febbraio alle 23) con la gara del tiro da tre punti e la gara delle schiacciate.

Dove vedere l’All Star Game 2026

L’All Star Game 2026 è in diretta su Sky e in streaming su NOW, per tutto il fine settimana, a partire dalla notte tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio.