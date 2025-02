Lo sloveno giocherà in gialloviola con il suo idolo LeBron James

Scambio sconvolgente in Nba. Con un movimento di mercato totalmente imprevedibile e inaspettato, i Los Angeles Lakers hanno preso Luka Doncic dai Dallas Mavericks cedendo in cambio Anthony Davis. Nell’accordo finiscono anche Maxi Kleber e Markieff Morris, che vanno ai gialloviola, mentre Max Christie e la prima scelta del 2029 dei Lakers vanno ai Mavs.

Nell’accordo rientrano anche gli Utah Jazz per far tornare i conti dello scambio, ricevendo Jalen Hood-Schifino e due seconde scelte al Draft. Un movimento che nessuno si sarebbe mai aspettato, ma che è stato rapidamente confermato da tutti gli insider della lega e che porta, incredibilmente, la stella slovena a Los Angeles per giocare insieme al suo idolo LeBron James.

