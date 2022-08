Le Celle Ipogee hanno ospitato la presentazione. Al via per la squadra bianconera una nuova stagione di emozioni

Una nuova stagione di emozioni e grande basket. Una nuova maglia esclusiva. I partner che hanno contribuito a rendere grande la Dolomiti Energia Trentino in Italia e in Europa.

L’evento di presentazione della maglia da gioco 2002-23 della Dolomiti Energia Trentino alle Celle Ipogee mette insieme grandi novità e grandi certezze.

In un luogo simbolo delle attività che rendono iconica a livello internazionale la Val di Non, in un clima “fresco” (la temperatura è intorno ai 10 gradi centigradi) ma anche “scaldato” dall’entusiasmo della prima squadra al gran completo e dai rappresentati dei partner e delle istituzioni locali da sempre vicini al progetto Aquila Basket, è stata così svelata la seconda pelle che gli aquilotti indosseranno nelle 48 partite che (come minimo) aspettano i ragazzi di coach Lele Molin tra Serie A ed EuroCup, con la stagione che si aprirà con i primi impegni ufficiali di campionato a partire dal 2 ottobre.

La delegazione bianconera, dopo una “merenda” di benvenuto a “Mondo Melinda” si è trasferita dentro le affascinanti Celle Ipogee, dove è stata accolta dal benvenuto del Presidente di Melinda Ernesto Seppi e dalle parole di incoraggiamento e di orgoglio del Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti, dell’assessore allo sport del Comune di Trento Salvatore Panetta e delle istituzioni locali tra cui il Presidente dell’APT Val di Non Lorenzo Paoli e del Sindaco di Cles Ruggero Mucchi.

A quel punto, con la nuova maglia in bella vista tra i “bin” di mele e lo scenario suggestivo delle gallerie, dopo il saluto del Presidente Luigi Longhi sono intervenuti tutti i principali partner che hanno deciso anche quest’anno di legare il proprio brand alla maglia bianconera. Emozionante il passaggio dell’Amministratore delegato di Dolomiti Energia Marco Merler, che ha ricordato il Presidente Massimo De Alessandri, scomparso poco più di un mese fa e grande amico di tutta la famiglia Aquila Basket. Del valore del territorio e dell’importanza di mettere in sinergia i brand del territorio ha parlato l’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini, concetto ripreso anche dal frizzante intervento del Cavalier Patrizio Podini, Presidente di MD. Sono intervenuti anche Alessandro Aloisi di ITAS e la direttrice marketing di CAVIT Luisa Marinoni. A raccontare i dettagli della maglia invece è stato l’Amministratore Delegato di GTZ Distribution Riccardo Trolese.

La maglia

Dopo due anni dall’inizio della partnership con GTZ Distribution, che ha reso Nike lo sponsor tecnico della Dolomiti Energia Trentino, ZELUS (Azienda di Utrecht con licenza di Nike per il Teams Sports e specialista nel design) ha deciso di sposare il progetto Aquila e realizzare una linea Aquila Basket.

La canotta da gioco dei bianconeri insomma, dalle linee semplici e dinamiche in perfetta sintonia con il ritmo adrenalinico del grande basket, è un modello ideato e realizzato apposta per capitan Forray e compagni. Oltre alla maglia da gioco, per Aquila Basket e i suoi tifosi verrà realizzata una vera e propria collezione speciale che comprenderà anche una felpa e una t-shirt.

Gli sponsor di maglia:





DOLOMITI ENERGIA, main sponsor







TRENTINO, top sponsor







ITAS, top sponsor







MD, top sponsor







MELINDA, top sponsor







CAVIT, top sponsor







NIKE distributed by GTZ DISTRIBUTION, sponsor tecnico

Dolomiti Energia Basket Trentino Testimonial di AIL Trento

La Dolomiti Energia Trentino sarà testimonial ufficiale di AIL Trento anche per il 2022/23 e il logo dell’associazione trentina sarà così per l’undicesimo anno di fila in bella mostra sulla canotta da gioco della prima squadra bianconera, come ricordato anche in sede di presentazione della maglia dal Presidente dell’assocazione Roberto Valcanover.

La collaborazione con l’associazione trentina dura da quasi vent’anni, da quando, nel 2001, venne a mancare a causa della leucemia Marcello Larentis, giocatore del settore giovanile e poi della prima squadra di Aquila Basket.

Per sostenere l’attività di AIL Trentino i giocatori della Dolomiti Energia Trentino faranno da testimonial in diverse iniziative di sensibilizzazione, sia locali che nazionali, dell’associazione e nelle diverse raccolte fondi nazionali.

