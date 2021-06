Matteo Baruzzo, promoter del “SLF Under The Ring Road” di Roma

(LaPresse) La Federazione Italiana Pallacanestro, in collaborazione con Master Group Sport, ha annunciato il lancio del nuovo progetto 3×3 ITALIA FIP Circuit durante la conferenza stampa svoltasi presso la Casa del Cinema all’interno di Villa Borghese a Roma alla presenza del Vice Presidente della FIP Gaetano Laguardia e del Direttore Generale di Master Group Sport Antonio Santa Maria. “

Partire da Roma – le parole di Matteo Baruzzo, promoter del “SLF Under The Ring Road” di Roma – dà un tocco magico a questo nuovo inizio. Ho avuto modo di confrontarmi con giocatori, arbitri e organizzatori, c’è grande attesa per la partenza. Per tutti, entrare a far parte del circuito federale, rappresenta una grande opportunità di crescita”.

