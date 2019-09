Atletica Mondiali, Giorgi bronzo nella 50 km di marcia

di mad

Doha (Qatar), 29 set. (LaPresse/AFP) - Prima medaglia per l'Italia ai Campionati Mondiali di atletica leggera in corso a Doha, in Qatar: Eleonora Anna Giorgi nella notte italiana ha conquistato il bronzo nella 50 km di marcia con il tempo di 4h29'13". Davanti a lei le due cinesi Liang Rui e Li Maocuo. La gara maschile è stata vinta dal giapponese Yusuke Suzuki, argento al portoghese Joao Vieira e bronzo al canadese Evan Dunfee. Vieira, 43 anni, diventa il più anziano medagliato della storia dei Mondiali di atletica in ogni disciplina.

