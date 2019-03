Gianmarco Tamberi vince l'oro europeo nel salto in alto indoor

Grande prova di "Gimbo" che salta 2,32 e stacca gli avversari di sei centimetri. Claudio Stecchi in corsa per le medaglie nel salto con l'asta

Gianmarco Tamberi ha vinto il titolo europeo di salto in alto ai campionati indoor di Glasgow. Alla Emirates Arena, l'azzurro, 26 anni, ha saltato alla seconda prova 2,32 battendo il greco Baniotis e il russo Protsenko fermi a quota 2,26 Nella gara di "Gimbo" c'è stato solo l'errore a 2,26, quota alla quale sono caduto tutti gli altri. Tamberi, come sempre con la sua "mezza barba" ha fatto i soliti numeri: capriole, dialogo continuo con il pubblico, incitamento all'applauso ma è stato anche, come sempre, grande dal punto di vista tecnico. Dopo i 2,32 ha fatto un tentativo a 2,34 e due a 2,36 dando la sensazione di avere le misure nelle gambe.

L'altro azzurro Claudio Stecchi si è classificato quarto nella gara di salto con l'asta. Stecchi ha saltato 5,65 dando una buona impressione.

