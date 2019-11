Mondiali Paralimpici: Contraffatto d'argento nei 100 metri

Arriva la quinta medaglia azzurra ai Mondiali Paralimpici di Dubai con il secondo posto di Martina Contraffatto nei 100 metri. 15.59 per l'atleta siciliana, portacolori italiana, che è riuscita a strappare il secondo posto iridato alla belga Gitte Haenen che ha preceduto di soli quattro centesimi con uno sprint finale sensazionale. Il primo posto invece è dell’inarrivabile indonesiana Karisma Tiarani che ha frantumato il record mondiale correndo in 14.72 quasi un secondo più veloce delle altre.

Non è stato sufficiente il miglior crono della stagione a Emanuele Di Marino che chiude quarto nei 400 metri in 57.00. L'oro se lo aggiudica il saudita Nour Alsana che corre in 53.22, l'argento va all'egiziano Karin Ramadan (53.39) e il bronzo all'indiano Kumar Lal (55.49).

Di Marino, bronzo iridato nei 400 di Londra 2017, ha dichiarato: "La cosa bella è finalmente gareggiare alla pari - ha dichiarato il velocista delle Fia bronzo iridato nei 400 a Londra 2017 - Non ho nulla da recriminare, loro oggi sono stati più bravi di me. Ho sofferto negli ultimi 120 metri e sono lontano di 2 secondi dai tempi fatti a Londra. Questa gara è stata aggiunta nel programma dei Mondiali solo a fine aprile e mi è mancata un po' di preparazione".

