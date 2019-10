Mondiali, Davide Re fuori da finale 400 m per 8 centesimi

Una beffa. Davide Re è rimasto fuori dalla finale dei 400 metri ai Mondiali di atletica di Doha. L'azzurro, terzo nella sua batteria di semifinale con il tempo di 44.85, è rimasto fuori per appena 8 centesimi superato dal giamaicano Akeem Bloomfield (44.77). "Mi dispiace, per così poco. Ma ho fatto un buon Mondiale e ci riproviamo l'anno prossimo con le Olimpiadi. E' stata un'ottima stagione, avrei dovuto fare il record italiano per entrare in finale. Un po' mi rode", ha commentato Re ai microfoni di RaiSport. Miglior tempo assoluto delle semifinali per il bahamense Steven Gardiner in 44.13.

