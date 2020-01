Golden Gala: edizione 2020 a Napoli, 28 maggio al San Paolo

Sarà lo stadio San Paolo di Napoli a ospitare l’edizione 2020 del Golden Gala Pietro Mennea, quinta tappa della Wanda Diamond League, il principale circuito internazionale di meeting di atletica leggera. Giovedì 28 maggio le star mondiali si sfideranno sulla rinnovata pista azzurra e sulle pedane dell’impianto partenopeo che nello scorso luglio è tornato a respirare aria d’atletica ospitando le Universiadi, dopo essere stato oggetto di una profonda opera di restyling che ha restituito uno stadio all’avanguardia e pronto a organizzare eventi su scala internazionale.

Determinante è stata la grande disponibilità dell’amministrazione comunale e regionale - ognuna per la propria parte - a supporto del Golden Gala. È la quarta volta in quarant’anni (dopo il 1988 a Verona, il 1989 a Pescara e il 1990 a Bologna) che il meeting non si terrà allo stadio Olimpico di Roma, temporaneamente indisponibile per consentire gli interventi di adeguamento in vista dei Campionati Europei di calcio. Il Golden Gala di Napoli, in calendario a poco più di due mesi dai Giochi olimpici di Tokyo, prevede dieci discipline 'Diamond' che mettono in palio punti per la finale di Zurigo, più due discipline aggiuntive: al maschile si gareggerà su 100 metri, 400, 3000, alto e peso, più i 3000 siepi, mentre al femminile 1500 metri, 100hs, asta, lungo e giavellotto, con l’aggiunta dei 200.

