Dianova alla Milano Marathon contro dipendenze e disagio

Dianova alla Milano Marathon 2019: di corsa per lasciarsi alle spalle dipendenze e disagio

Una nuova sfida sportiva e solidale della Onlus che, a livello internazionale interviene sul disagio giovanile e non (droga, alcolismo) e che ha in Italia cinque comunità terapeutiche (che possono ospitare fino a 167 persone), per raccogliere fondi destinati a progetti di reinserimento sociale. Una giornata speciale per tagliare un traguardo importante: il reinserimento sociale di tanti ragazzi con problemi di dipendenza e disagio.

Domenica 7 aprile Dianova parteciperà alla staffetta benefica di Milano Marathon per raccogliere fondi a favore della campagna “E dopo di noi… Un ponte verso l’autonomia”, avviata nel 2018, che prevede la realizzazione di diversi progetti destinati allo svolgimento di attività come laboratori di formazione professionale, tirocini lavorativi e l’avvio di nuove strutture protette.

Dianova, anche quest’anno, darà l’opportunità a ben 240 runner, attraverso la loro quota di iscrizione o a singole iniziative di raccolta fondi, di correre a sostegno di questa importante campagna, coniugando così sfida sportiva e solidale. Tante le aziende che anche quest’anno parteciperanno con Dianova per unire la responsabilità sociale all’attività di team building verso i loro dipendenti, ma anche per sostenere, dimostrando coraggio, un problema che ancora oggi non è di facile comunicazione, e che quando si presenta nella vita delle persone è di difficile approccio anche in ambito lavorativo e sociale.

Oltre all’aspetto legato alla raccolta fondi, la presenza di Dianova alla Milano Marathon vuole dare un segnale forte riguardo al problema della dipendenza da sostanze, che inspiegabilmente continua ad essere considerato normale, quasi tollerato. Purtroppo il consumo in Italia è in costante aumento negli ultimi anni, e questo grazie anche ai costi irrisori delle micro dosi che diventano così accessibili alle fasce più giovani della popolazione. Una generazione che non ha memoria storica, che non conosce la devastazione sociale che le droghe si sono portate dietro nel passato. Un passato che riemerge specialmente nelle grandi città come Milano, nei boschi e nelle piazze di spaccio, luoghi magari lontani dalla propria realtà di vita, ma che raccontano un’altra realtà di cui non si può far finta di nulla, perché la droga non fa differenze, e può trascinare a fondo chiunque.

Da una ricerca dell’Università Bicocca, condotta sui consumatori del bosco di Rogoredo, un luogo tristemente noto alle cronache, si stima che 15 tossicodipendenti su 100 abbiano meno di 18 anni. Questo accade a Milano, la città del consumo e del benessere, ma in Italia ci sono tante altre situazioni simil

L’evento coinvolgerà direttamente i ragazzi di Dianova provenienti da tutte e cinque le Comunità Terapeutiche presenti sul territorio nazionale e i giovani ospiti della struttura per minori in condizione di disagio sociale, “La Villa”, situata a Palombara Sabina (RM); per tutti loro il giorno della gara sarà come sempre un’occasione unica per sentirsi parte di un gruppo,

il popolo della Milano Marathon, insieme al quale correre senza differenze per le strade della città. Essere presenti a un evento come questo per Dianova non significa soltanto indossare un pettorale, ma essere parte di un progetto che può davvero aiutare questi ragazzi a trovare la giusta la strada attraversando il “ponte” che li conduce all’autonomia. Ecco le aziende che, ad oggi, sostengono la campagna e che permetteranno a tante persone di correre alla Milano Marathon 2019: Ansaldo STS, Assiteca SpA, Autoservice S.n.c., Banca BCC Barlassina, Bayer, Farmacia Alla Madonna Dr. Vintani, Farmacia San Giovanni Rho, Ferriera Alto Milanese, Frantoio Agostini, Gruppo Tecnocasa Area Milano, Mitsubishi Electric, Studio Dentistico Dott. Claudio Bricca, Studio Dott. Paraggio Amedeo Commercialista, Tipografia Sacco Aldo e TNT Italia. Testimonial di Dianova alla Milano Marathon, sin dalla prima partecipazione, il campione olimpico Antonio Rossi, e da quest’anno anche l’ex calciatore Luigi Sala, campione d’Italia con la maglia del Milan nella stagione 1998/1999. Chiunque volesse correre per Dianova o fare anche solo una donazione può trovare tutte le info sul sito www.dianova.it o sui canali social Facebook (@dianovaitalia), Twitter (@Dianova_it) e Instagram (@dianovaitaliaonlus).

