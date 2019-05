Atletica, a Yokohama azzurre bronzo in 4x400. 5 staffette ai Mondiali

Storica medaglia di bronzo per la 4x400 azzurra alle World Relays di Yokohama, in Giappone. Ai Mondiali di staffette Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Giancarla Trevisan e Raphaela Lukudo chiudono al terzo posto in finale con il tempo di 3:27.74, alle spalle della Polonia (3:27.49) e degli Stati Uniti (3:27.65), e guadagnano l'accesso ai Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre). Straordinario bottino pieno a Yokohama per gli azzurri che piazzano cinque staffette su cinque nella rassegna iridata d'autunno, anche grazie alla vittoria della finale B della 4x400 maschile (Daniele Corsa, Michele Tricca, Edoardo Scotti, Davide Re in 3:02.87.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata