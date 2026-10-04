Battocletti, Tamberi e Inzoli in finale per il titolo di atleta europeo dell’anno

Tre azzurri tra le superstar del premio di fine stagione della European Athletics. Il massimo organo continentale ha ufficializzato i finalisti dell’Athlete of the Year and Rising Star Awards, riconoscimenti che saranno consegnati nella cerimonia dei Golden Tracks in programma il prossimo 24 ottobre a Losanna. In evidenza i due capitani azzurri degli Europei di Birmingham: Gianmarco Tamberi è nel terzetto maschile, Nadia Battocletti in quello femminile. Tra le stelle nascenti è stato selezionato Daniele Inzoli. I tre azzurri hanno superato la prima fase (10 atleti in nomination per ogni categoria) sulla base dei voti espressi dai fan, dai media, dalle federazioni affiliate e da un panel di esperti. L’Italia è l’unico Paese con tre finalisti.

Battocletti, Tamberi e Inzoli: chi sono i tre azzurri che possono vincere

Gianmarco Tamberi (Fiamme Oro) ha fatto ‘irruzione’ nella stagione 2026 agli Europei di Birmingham, centrando la quarta medaglia d’oro in carriera nella rassegna continentale con la misura di 2,32 nell’alto, ennesima perla di una carriera ineguagliabile. Gimbo ha poi lasciato il segno a suo modo nella prima edizione dell’Ultimate Championship a Budapest volando a un fantastico 2,37, migliore prestazione mondiale dell’anno. Nella ‘Final 3’ è in ottima compagnia, insieme al re dell’asta Armand Duplantis (Svezia) tre volte vincitore negli ultimi quattro anni, e al ritrovato saltatore in lungo Miltiadis Tentoglou (Grecia).

Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) ha scritto la storia del mezzofondo europeo conquistando per la seconda volta consecutiva la doppietta 5000-10.000, impresa mai riuscita in precedenza. In inverno era salita sul tetto del mondo con il titolo iridato indoor nei 3000 metri a Torun. Da sottolineare anche il record italiano dei 1500 metri, che le ha permesso di completare la collezione di primati. La sua stagione non è ancora terminata: obiettivo Europei di cross a Belgrado a dicembre. Per l’Atleta dell’Anno è in un terzetto che include anche la sprinter Amy Hunt (Gran Bretagna), quattro medaglie d’oro agli Europei, e l’ottocentista Audrey Werro (Svizzera).

Inzoli (Fiamme Gialle) è ufficialmente entrato nell’élite internazionale del salto in lungo, a soli diciott’anni, grazie all’oro mondiale under 20 di Eugene: eccellente 8,15 in qualificazione, solido 7,97 in finale, per prendersi il titolo a ventidue anni dal trionfo di Andrew Howe a Grosseto. In finale anche il britannico Samuel James (alto) e il ceco Michal Rada (400 ostacoli). L’Italia ha vinto tre anni fa con Mattia Furlani. Nel terzetto femminile, tre protagoniste degli Europei U18 di Rieti: Viktoria Angelova (Bulgaria, triplo), Linda Botkova (Repubblica Ceca, 400 ostacoli) e Ziva Remic (Slovenia, 800).