Duplantis al Festival dello sport di Trento: “Sinner ha i piedi per terra, Tamberi un leader”

Armand Duplantis protagonista al Festival dello sport di Trento. “Sinner è un ragazzo simpatico, uno con i piedi per terra. Poi ha un grande senso dell’umorismo e una risata contagiosa”, ha dichiarato il detentore del record del mondo di salto con l’asta. Duplantis ha poi parlato anche di Tamberi: “Un leader. Ci sono persone che hanno più talento, ma lui ha una marcia in più che molti atleti non hanno. È questo che impressiona. È un ragazzo divertente e carismatico. Insomma, ha tutte le qualità per essere un capitano. Non è un caso che sia stato portabandiera alle Olimpiadi”.

Duplantis: “Punto a 6,40m ma con asta ci vuole tempo”

“Perché non provo a saltare qualche centimetro in più del record? Montecarlo è molto costosa. Le persone pensano che io vada lì e salti 6,40 ma se vogliamo dirla tutta la realtà non funziona così. Adesso sta diventando molto più difficile. Riuscire a saltare ogni volta un centimetro di più è una grande differenza. Ci sono stati momenti in cui avrei potuto saltare di più, ma fa parte del gioco. Facendo tutti questi record, riesco a mettere sempre più il mio sport al centro dell’attenzione. Negli allenamenti però non salto 6,40, ve lo assicuro, ma un giorno ci riuscirò. Ho necessità di avere un periodo più strutturato perché voglio saltare più in alto: io punto al 6,40 ma ci vuole tempo“, ha spiegato Duplantis nel suo intervento.