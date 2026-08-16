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domenica 16 agosto 2026

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Maratona degli Europei 2026 di atletica, Riva argento tra gli uomini. Italia argento a squadre nella femminile

Maratona degli Europei 2026 di atletica, Riva argento tra gli uomini. Italia argento a squadre nella femminile
Gashau Ayale, Amanal Petros e Pietro Riva (AP Photo/Morgan Harlow)
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Oro al tedesco Petros, nelle donne ha vinto la finlandese Vainio

Agli Europei di atletica 2026 Pietro Riva conquista la medaglia d’argento nella maratona. L’azzurro ha chiuso in 2h09’18 a 7″ dal vincitore, il tedesco Anamal Petrus. Bronzo all’israeliano Gashau Ayale (2h09’21). Riva è stat protagonista di un gran finale e si è gestito benissimo piegando negli ultimi chilometri la resistenza dell’israeliano e dello svedese Suidan Hassan. Nella gara a squadre trionfa Israele dinanzi a Germania e Francia. Italia quinta. Diciottesimo Ahmed Ouhda (2:11.45) e 23/mo Daniele Meucci (2:14.33).

 La finlandese Alisa Vainio vince con il tempo di 2h26’26 la maratona femminile con una condotta di gara in solitaria fin dal primo metro. Argento ad Anna Vindics-Toth (Ungheria), bronzo a Abbie Donnelly (Gran Bretagna). Le azzurre si piazzano sesta con Rebecca Lonedo ((2h27’55), settima con Sofia Yaremchuk (2h28’02) e in virtù del 21/mo posto di Giovanna Epis conquista la medaglia d’argento per l’Italia nella classifica a squadre (che considera la somma di tutti i tempi dei partecipanti per nazionalità). L’oro va alla Gran Bretagna. 

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