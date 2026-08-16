Maratona degli Europei 2026 di atletica, Riva argento tra gli uomini. Italia argento a squadre nella femminile

Agli Europei di atletica 2026 Pietro Riva conquista la medaglia d’argento nella maratona. L’azzurro ha chiuso in 2h09’18 a 7″ dal vincitore, il tedesco Anamal Petrus. Bronzo all’israeliano Gashau Ayale (2h09’21). Riva è stat protagonista di un gran finale e si è gestito benissimo piegando negli ultimi chilometri la resistenza dell’israeliano e dello svedese Suidan Hassan. Nella gara a squadre trionfa Israele dinanzi a Germania e Francia. Italia quinta. Diciottesimo Ahmed Ouhda (2:11.45) e 23/mo Daniele Meucci (2:14.33).

Winning in style 😮‍💨



Amanal Petros takes marathon gold in Birmingham 👏#Birmingham2026 pic.twitter.com/xnKDUUj02g — Birmingham 2026 (@birmingham2026) August 16, 2026

La finlandese Alisa Vainio vince con il tempo di 2h26’26 la maratona femminile con una condotta di gara in solitaria fin dal primo metro. Argento ad Anna Vindics-Toth (Ungheria), bronzo a Abbie Donnelly (Gran Bretagna). Le azzurre si piazzano sesta con Rebecca Lonedo ((2h27’55), settima con Sofia Yaremchuk (2h28’02) e in virtù del 21/mo posto di Giovanna Epis conquista la medaglia d’argento per l’Italia nella classifica a squadre (che considera la somma di tutti i tempi dei partecipanti per nazionalità). L’oro va alla Gran Bretagna.