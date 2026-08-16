Maratona degli Europei 2026 di atletica, Riva argento tra gli uomini. Italia argento a squadre nella femminile

Agli Europei di atletica 2026 Pietro Riva conquista la medaglia d’argento nella maratona. L’azzurro ha chiuso in 2h09’18 a 7″ dal vincitore, il tedesco Anamal Petrus. Bronzo all’israeliano Gashau Ayale (2h09’21). Riva è stat protagonista di un gran finale e si è gestito benissimo piegando negli ultimi chilometri la resistenza dell’israeliano e dello svedese Suidan Hassan. Nella gara a squadre trionfa Israele dinanzi a Germania e Francia. Italia quinta. Diciottesimo Ahmed Ouhda (2:11.45) e 23/mo Daniele Meucci (2:14.33).
Winning in style 😮💨— Birmingham 2026 (@birmingham2026) August 16, 2026
Amanal Petros takes marathon gold in Birmingham 👏#Birmingham2026 pic.twitter.com/xnKDUUj02g
La finlandese Alisa Vainio vince con il tempo di 2h26’26 la maratona femminile con una condotta di gara in solitaria fin dal primo metro. Argento ad Anna Vindics-Toth (Ungheria), bronzo a Abbie Donnelly (Gran Bretagna). Le azzurre si piazzano sesta con Rebecca Lonedo ((2h27’55), settima con Sofia Yaremchuk (2h28’02) e in virtù del 21/mo posto di Giovanna Epis conquista la medaglia d’argento per l’Italia nella classifica a squadre (che considera la somma di tutti i tempi dei partecipanti per nazionalità). L’oro va alla Gran Bretagna.
Complete dominance 👏— Birmingham 2026 (@birmingham2026) August 16, 2026
Alisa Vainio runs a Championship Record time of 2:22:26 to win the women's marathon 🤩#Birmingham2026 pic.twitter.com/1roaCOYvNK