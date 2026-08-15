Europei atletica 2026, il programma del 15 agosto: italiani in gara e dove vederli

Proseguono oggi, sabato 15 agosto, gli Europei di atletica 2026 in programma all’Alexander Stadium di Birmingham dopo gli straordinari ori di ieri di Battocletti e Tamberi. La sesta giornata della rassegna continentale propone un ricco programma, con le prime gare già al mattino e una serata dedicata alle finali.

La giornata si apre alle 8.30 con le quattro prove di marcia, la mezza maratona e la maratona, maschili e femminili. Tra gli azzurri più attesi ci sono Francesco Fortunato e Massimo Stano, mentre nella mezza maratona femminile sarà in gara Antonella Palmisano. In mattinata spazio anche a Sveva Gerevini nell’eptathlon, alle qualificazioni del lungo con Larissa Iapichino e alle batterie dei 1500 metri femminili con Ludovica Cavalli e Gaia Sabbatini.

Nel pomeriggio toccherà alle staffette 4×100, con le batterie maschili e femminili, mentre la sessione serale assegnerà diversi titoli. Grande attesa soprattutto per il salto triplo maschile, dove l’Italia schiera Andy Diaz, Andrea Dallavalle e Simone Biasutti. Diaz è tra i principali candidati al podio. Da seguire anche i 10.000 metri, con Yeman Crippa, Francesco Guerra e Pasquale Selvarolo, e i 1500 metri maschili, che vedranno in finale Pietro Arese. In pedana, invece, Giovanni Frattini sarà impegnato nel giavellotto e Idea Pieroni e Asia Tavernini nella finale del salto in alto.

Gli italiani in gara oggi, 15 agosto



08.30 – Mezza maratona di marcia maschile: Francesco Fortunato, Andrea Cosi, Gianluca Picchiottino

08.30 – Mezza maratona di marcia femminile: Antonella Palmisano, Alexandrina Mihai, Michelle Cantò, Nicole Colombi

08.30 – Maratona di marcia maschile: Massimo Stano, Andrea Agrusti, Riccardo Orsoni

08.30 – Maratona di marcia femminile: Eleonora Giorgi, Federica Curiazzi, Sofia Fiorini

11.25 – Eptathlon, salto in lungo: Sveva Gerevini

12.50 – Salto in lungo femminile, qualificazioni: Larissa Iapichino

12.55 – Eptathlon, lancio del giavellotto: Sveva Gerevini

13.15 – 1500 metri femminili, batterie: Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini

13.40 – 4×100 femminile, batterie: Italia

14.00 – 4×100 maschile, batterie: Italia

20.45 – Eptathlon, 800 metri: Sveva Gerevini

21.01 – Giavellotto maschile, finale: Giovanni Frattini

21.07 – Salto in alto femminile, finale: Idea Pieroni, Asia Tavernini

21.17 – Salto triplo maschile, finale: Andy Diaz, Andrea Dallavalle, Simone Biasutti

21.25 – 10.000 metri maschili, finale: Yeman Crippa, Francesco Guerra, Pasquale Selvarolo

22.07 – 1500 metri maschili, finale: Pietro Arese

22.33 – 4×100 maschile, finale: eventuale Italia

22.48 – 4×100 femminile, finale: eventuale Italia

Europei di atletica 2026: dove vederli



Tutte le gare degli Europei di atletica leggera di Birmingham sono trasmesse in diretta tv integrale sui canali Rai, su Sky Sport e su Eurosport.