Europei Atletica 2026, Battocletti oro anche sui 10.000

Vittoria per Nadia Battocletti agli Europei di Atletica 2026 in corso a Birmingham: oro anche sui 10.000 dopo la vittoria sui 5.000. Una doppietta storica che la incorona regina incontrastata del mezzofondo europeo. Dopo una gara di attesa e molto tattica, mantenendo sempre la terza posizione, a 250 metri dalla fine ha piazzato, come nel suo stile, lo scatto decisivo concludendo il suo 10.000 con un ritmo da quattrocentista. Nessuna delle avversarie è riuscita neanche a provare a starle dietro e l’azzurra si è andata a prendere un oro meritatissimo, che incrementa il medagliere dell’Italia. Battocletti ha chiuso in 31’41″17, record stagionale, e con lei sul podio saliranno l’olandese Maureen Koster (31’45″76) e la belga Jana Van Lent (31’47″81).

Bene anche le altre azzurre: Elisa Palmero ha chiuso quinta in 32’00″06, Federica Del Buono sesta in 32’01″42.

Battocletti, bellissima giornata, forse devo dirmi che sono davvero forte

“Oggi è stata una bellissima giornata, mi sono divertita un sacco. Sicuramente il recupero non era così elevato però sono felice di aver lavorato bene in questo mese”. Così Nadia Battocletti intervistata dalla Rai subito dopo la vittoria.

“Sono molto felice perché il mio staff mi ha proprio super coccolato – aggiunge -. Devo ringraziare tutto il mio staff, la mia famiglia, le fiamme azzurre e anche tutta Cavareno (Trento). Mi stanno guardando e mi stanno festeggiando e quindi un super bacio ma un super abbraccio a tutta l’Italia”. Al giornalista che le fa notare il livello nettamente superiore rispetto alle altre atlete in gara, Battocletti risponde: “Forse non me ne rendo conto ancora del livello a cui corro. Forse dovrei essere un pochino meno accondiscendente e dovrei dirmi ‘guarda che sei davvero forte’“.

“Sono a questo livello grazie anche al mio papà – prosegue l’atleta – che ha creato anche tutto il mio staff, tutto il mio entourage è colui che si occupa un po’ di tutte le faccende e mi capisce all’istante, basta solo uno sguardo. Questo anche la mia mamma, il mio Gianlu e tutta la famiglia anche del mio ragazzo. Come ho detto nei cinquemila mi rendo conto di essere circondata da delle super persone, mi vogliono tanto bene e questo fa bene al cuore”.