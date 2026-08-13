Europei atletica 2026, Dariya Derkach oro nel salto triplo

Agli Europei di atletica 2026 Dariya Derkach conquista l’oro nel salto triplo. L’azzurra è sempre stata davanti a tutte fin dal primo salto grazie al 14,53 ottenuto al primo tentativo. Ha poi trovato un solido 14,48 con vento regolare (+1,3) nella seconda rotazione per poi issarsi a 14.60, record personale e miglior prestazione europea stagionale al quarto tentativo. Argento alla belga Saliyya Guisse (14.46) e la bulgara Aleksandra Nacheva (14.40). Si tratta del terzo oro per l’Italia in questa rassegna continentale (sesto podio) dopo le vittorie di Leonardo Fabbri nel peso e Nadia Battocletti nei 5.000.

Delusione per l’altra l’azzurra in gara, la giovane Erika Saraceni, che non riesce ad essere tra le prime otto e passare quindi il taglio dei primi tre salti. Nella seconda rotazione, lungo ma nullo, Saraceni è stata disturbata dal vento a favore che ne ha condizionato la rincorsa.

Il calvario dopo l’intervento e la rinascita

Ha il sapore della favola il titolo continentale dell’azzurra che un anno fa era in ospedale per l’ennesimo intervento al tendine d’Achille causato da un infortunio subito nel febbraio 2025, durante una gara indoor. La saltatrice italiana ha condiviso tutti i passaggi in ospedale in un video su Instagram mostrando uan straordinaria motivazione nel suo percorso di recupero.

Classe 1993 l’azzurra di origine ucraina, Derkach può vantare 14 titoli italiani assoluti (7 outdoor e 7 indoor), 26 titoli italiani giovanili (10 promesse, 7 juniores ed altrettanti allieve, 2 cadette) ed un argento europeo indoor, conquistato a Istanbul 2023.