Europei atletica 2026 al via oggi: programma 10 agosto, italiani in gara e dove vederli

Prendono il via oggi 10 agosto gli Europei di atletica leggera 2026. Una competizione a cui l’Italia si presenta con una squadra forte in molte discipline, puntando a un ricco medagliere. Grande attesa per Marcell Jacobs, apparso in gran forma nelle ultime uscite stagionali e che punta deciso all’oro più prestigioso, quello dei 100 metri.
Gli italiani in gara oggi, 10 agosto
Saranno 31 gli azzurri in gara nella prima giornata dei Campionati Europei di Birmingham, nella giornata di lunedì. Si assegnano già le prime cinque medaglie d’oro.
- L’attenzione è subito rivolta alla pedana del peso dove Leonardo Fabbri si presenta da campione in carica di Roma 2024 e da leader mondiale stagionale con il 22,74 lanciato in Diamond League a Eugene. Insieme a Leo anche il compagno di allenamento e secondo delle liste europee stagionali Zane Weir e gli altri azzurri Nick Ponzio e Riccardo Ferrara. Il primo scoglio è la qualificazione dell’ora di pranzo (13.40 italiane) in vista della finale in serata alle 21.33, alla quale si accede direttamente con una spallata da 20,60 oppure restando tra i migliori dodici del primo turno.
- È anche il giorno dei 100 metri femminili, con tre turni in dieci ore. La campionessa del mondo indoor dei 60 Zaynab Dosso risparmia le batterie, alla luce del regolamento che esenta dal primo round i migliori dodici della Road to Birmingham. C’è quindi Gloria Hooper a tentare l’approdo alla semifinale della sera (dalle 21.10), momento in cui esordirà la primatista italiana, bronzo europeo due anni fa allo stadio Olimpico. Missione finale delle ore 22.50.
- L’altra gara da medaglia nella velocità è la staffetta 4×400 mista con finale diretta appena prima, alle 22.40: l’Italia riparte dall’argento della passata edizione casalinga.
- Finali in serata anche nei 5000 metri con il trio azzurro Francesco Guerra, Konjoneh Maggi e Sebastiano Parolini.
- Infine il peso femminile, specialità che vedrà impegnate in qualificazione di mattina Anna Musci e Sara Verteramo.
- Primi salti degli Europei di Birmingham per il campione del mondo Mattia Furlani, alle 12.30 nel turno di qualificazione del lungo insieme a Francesco Inzoli, fratello maggiore del fresco campione del mondo U20 di Eugene Daniele Inzoli. Saltando 8,15 si plana direttamente alla finale di martedì. Europei purtroppo già finiti per Mattia Furlani che si infortuna al primo salto e si ritira.
- In pedana, ma nel triplo femminile, Dariya Derkach ed Erika Saraceni a partire dalle 20.55: è richiesto 14,15 per la gara più ambita.
- Rompe il ghiaccio anche la campionessa d’Europa del martello Sara Fantini (21.38), alla ricerca della finale di mercoledì, assicurata dalla misura di 71,50. Con lei anche Rachele Mori.
- Turni iniziali per gli ottocentisti azzurri: il primatista italiano Francesco Pernici, il bronzo europeo Catalin Tecuceanu e il bronzo continentale U23 Giovanni Lazzaro.
- Turni iniziali anche per Lorenzo Benati nei 400, Rebecca Sartori nei 400hs, Giorgio Olivieri nel martello. E di sera per le ostacoliste Celeste Polzonetti, Giada Carmassi, Elena Carraro, e per la siepista Gaia Colli.
Europei di atletica 2026: dove vederli
Tutte le gare degli Europei di atletica leggera di Birmingham sono trasmesse in diretta tv integrale sui canali Rai, su Sky Sport e su Eurosport.