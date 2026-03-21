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sabato 21 marzo 2026

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Battocletti oro sui 3000 ai Mondiali di atletica indoor 2026

Battocletti oro sui 3000 ai Mondiali di atletica indoor 2026
LaPresse
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Un trionfo, un’impresa leggendaria. Nadia Battocletti vince nei 3000 metri ai Mondiali indoor di Torun, in Polonia. La fuoriclasse azzurra è medaglia d’oro, è campionessa del mondo, regina del mezzofondo anche a livello globale.

Davanti a tutte in una gara tattica, gestita alla perfezione, fino all’entusiasmante volata che la incorona in 8:57.64 nei confronti della statunitense Emily Mackay (8:58.12) e dell’australiana Jessica Hull (8:58.18). Fuori dal podio le temute etiopi, con Aleshign Baweke quarta (9:00.26) e la campionessa uscente Freweyni Hailu sesta (9:02.41) dopo una caduta poco prima di metà gara.

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