La nuova 'supertrainer' tuttofare nella colorazione dedicata alle Olimpiadi di Parigi

Rimbalzo, ammortizzazione e spinta: le Asics Superblast 2, rilasciate nella versione dedicata alle prossime Olimpiadi di Parigi, sono perfette alleate degli allenamenti brillanti senza rinunciare alla sensazione di comfort e morbidezza che sono tra i marchi distintivi della casa giapponese.

Nella nostra prova, abbiamo indossato le Asics Superblast 2 per diverse corse tra lenti, variazioni di ritmo e ripetute, apprezzandone soprattutto l’elasticità e il ritorno di energia. La tomaia traspirante in mesh asimmetrico Engineered woven upper, creata in un unico pezzo, ha una calzata avvolgente e presenta sul retro una linguetta, già vista ad esempio sull’ammiraglia di casa Asics, le Nimbus26, che rende più facile e veloce indossarle. La linguetta, traforata e sullo stile dei modelli racing, ha una leggera imbottitura nella parte corrispondente al nodo della allacciatura per una sensazione di maggiore comodità e per renderla più ferma durante la corsa. I lacci piatti e zigrinati, lunghi a sufficienza, risultano ben saldi dopo il nodo.

L’intersuola è la vera novità rispetto al modello precedente: la schiuma FF turbo plus, già utilizzata nei modelli di punta dell’azienda Metaspeed Sky e Metaspeed Edge, risulta più leggera di circa l’8%, più morbida del 6% e con un ritorno di energia superiore dell’8,2% rispetto alla Ff Blast Turbo presente nella prima versione. Lo strato inferiore di Ff blast plus eco ammortizzante, realizzato con circa il 24% di materiale di origine biologica, favorisce atterraggi più morbidi e una partenza più energica. La combinazione delle due tecnologie, spiega la casa, offre un’ammortizzazione super reattiva che aiuta i runner a migliorare le proprie prestazioni conservando energia e preservandoli da eventuali infortuni. La suola in Asicsgrip, una gomma originariamente pensata per l’off road, assicura un ottimo grip su asfalto e leggero sterrato. Il peso è di 249 grammi nella taglia 9 US – il modello è unisex – 6 in meno della prima Superblast. il drop di 8 millimetri, 37 nella parte posteriore, 29 in quella anteriore. Lo stack alto, da 45 a37 millimetri– sulla linea di molte altre scarpe di questi mesi – può non convincere all’inizio ma correndoci l’appoggio resta comunque stabile, consentendo così di godersi appieno il piacevole il ritorno di energia quando si accelera il ritmo. Il nuovo modello, due anni dopo la prima versione delle Superblast, è stato lanciato come parte della collezione Celebration of Sport, una linea che comprende alcuni dei modelli più popolari di Asics, distinguibili per la particolare colorazione -grigio chiaro, giallo e arancio fluo, pensata per sprigionare energia e ispirare positività a ogni passo.

Complessivamente la Asics Superblast 2 è una scarpa versatile adatta a una vasta tipologia di runner che cercano buone sensazioni sia nelle corse lunghe che negli allenamenti più veloci: l’assenza della piastra in carbonio ormai in dotazione a quasi tutti i modelli racing si sente, ma del resto non è alla gara che queste ‘Supertrainer’ puntano ed il rimpianto non è poi così tanto, vista la brillantezza di queste scarpa.

