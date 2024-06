Tamberi prova a conquistare una medaglia nel salto in alto

Ancora speranze di medaglie per gli Azzurri agli europei di atletica di Roma. Davanti a uno spettatore d’eccezione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Gianmarco Tamberi prova a conquistare l’oro nel salto in alto. Ma l’atletica italiana gioisce anche per l’argento di Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli e per l’oro di Nadia Battocletti nei 10mila. Ecco i risultati della serata IN AGGIORNAMENTO

Argento Sibilio nei 400 ostacoli

Alessandro Sibilio ha conquistato la medaglia d’argento nei 400 ostacoli. L’azzurro ha chiuso con il tempo di 47″50. Oro al norvegese Karsten Warholm che ha vinto in 46″90. Bronzo allo svedese Carl Bengtrom con 47’94.

Battocletti vince l’oro nei 10mila

Una straordinaria Nadia Battocletti ha vinto l’oro nei 10mila metri femminili. L’azzurra, già vincitrice dei 5mila, si è imposta con il tempo di 30’51”32, nuovo record italiano. Argento all’olandese Jan Van Es (30’ 57”24), bronzo alla britannica Megan Keith (31’04”77). Il precedente record risaliva a 24 anni fa, ed era detenuto da Maura Viceconte (31’05”57).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata