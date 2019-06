Tiro a volo, arco e ciclismo: tre ori per l'Italia ai Giochi europei

Tre ori per l'Italia nella terza giornata dei Giochi Olimpici Europei in corso a Minsk in Bielorussa. Protagoniste le donne del tiro a volo oro e argento per Silvana Stanco e Jessica Rossi), il ciclista Davide Ballerini che trionfa nella gara su strada e il mix team di tiro con l'arco con Lucilla Boari e Mauro Nespoli. Adesso l'Italia è quinta nel medagliere con otto medaglie (3 ori, 3 argenti e 2 bronzi). Al comando la Russia con 18 ori e 36 medaglie in tutto, segue la Bielorussia con 28 podi (7 ori), poi la Georgia 16 medaglie di cui 5 ori) e l'Ucraina che ha tre ori come l'Italia ma 12 podi in tutto. La squadra azzurra è comunque la prima dell'Europa occidentale.

Trap - Silvana Stanco e Jessica Rossi a colpi di fucile si sono contese la medaglia d'oro del Trap nel poligono di tiro dello Sporting Center di Minsk. L'ha spuntata Silvana Stanco che con 46 centri in finale ha stabilito il nuovo primato europeo e dei Giochi continentali. Jessica Rossi stavolta deve accontentarsi della medaglia d'argento con 44 piattelli distrutti. Entrate in finale rispettivamente con il secondo e il quarto posto le due azzurre hanno via via eliminato tutte le altre quattro avversarie e alla fine si sono trovate fianco a fianco per stabilire chi è la regina di questa specialità olimpica di tiro a volo. Questa è andata così ma la sfida proseguirà ancora sui campi di tiro almeno fino a Tokyo 2020 dove entrambe sono qualificate.

Nella finale di Trap maschile Valerio Grazini aveva un compito arduo. Entrato con il secondo posto di qualifica doveva raggiungere il primato per conquistare la carta olimpica che ancora manca al Tiro a volo. Non ce l'ha fatta ma comunque conquistato una pesante medaglia d'argento. Il ventiseienne viterbese viene da diverse specialità del tiro dove già da quattordicenne riuscì a vincere un titolo mondiale. Nel 2008 è entrato a far parte della nazionale di fossa olimpica ma non disdegna di prendersi titoli e medaglie nella fossa universale e nell'elica. C'è ancora spazio per il bronzo nel judo di Maria Centracchio che nella categoria 63 kg aveva fatto quasi percorso netto se non fosse stata fermata in semifinale dalla britannica alice Schlesinger (0h- 10s2). Ma nella finale per il terzo posto l'azzurra ha ritrovato grinta e sicurezza e l'ha scaricata tutta sulla polacca Karolina Talach tanto da indurla a subire tre sanzioni che hanno determinato l'esito dell'incontro (10-03s).

Tiro con l'arco - Il mix team del tiro con l'arco si è aggiudicato la medaglia d'oro ai Giochi Europei. Nell'Olympic Sport Complex di Minsk Lucilla Boari e Mauro Nespoli battendo la Gran Bretagna per 5-1 (111-103) hanno conquistato la prima medaglia d'oro azzurra a questa seconda edizione dei Giochi Europei. Messa in tasca la carta olimpica femminile, che mancava, grazie al successo in semifinale della Gran Bretagna sulla Germania, era l'unica formazione ad aver già fatto il pieno individuale, i due arcieri italiani hanno potuto gareggiare con tutta la serenità possibile dimostrando tutta la loro superiorità tecnica.

Ciclismo su strada - Trionfa Davide Ballerini nella gara maschile di ciclismo su strada. Sul circuito cittadino, il 24 enne di Cantù che corre per l'Astana, è arrivato da solo al traguardo dopo aver percorso i 180 km in 4 ore 10'04". Ballerini è entrato nella fuga buona a otto partita molto presto. I compagni di squadra hanno controllato bene da dietro. A tre chilometri dall'arrivo, l'azione decisiva del lombardo che ha dato 16 secondi all'estone Alo Jakin che ha battuto l'austriaco Daniel Auer nella volata per l'argento. Quarto, con lo stesso tempo il bielorusso Riabushenko. Dodicesimo l'altro italiano Nicolò Bonifazio, poi Marco Canola (32°), Dario Cataldo (60°) e Mattia Cattaneo (64°).

