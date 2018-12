SuperEnduro, Mondiale: quattro italiani in gara nella prima tappa

di Nicola Petricca

Dopo la pausa per la stagione estiva, torna il Campionato mondiale di SuperEnduro. Si parte da Cracovia, in Polonia, con la prima di cinque tappe del circuito che passerà poi in Germania, Spagna, Ungheria e di nuovo Spagna dove, a marzo, si assegnerà il titolo (sabato, ore 19, la diretta su Lapresse.it). Per il terzo anno consecutivo il campionato si aprirà alla Tauron Arena, impianto polacco da 12.000 posti che ha sempre registrato il tutto esaurito e in cui scenderanno in pista i piloti di tre categorie: Prestige, Junior e Coppa Europa.

Gi italiani - Saranno quattro gli azzurri in gara a Cracovia. Nella classe maggiore ci sarà solo Alex Salvini, veterano di 33 anni in sella dal 2002, che proverà a rifarsi dopo aver perso il Mondiale di Enduro2, a ottobre, per la rottura del motore durante l'ultima corsa. A competere per il titolo Junior saranno due dei migliori giovani italiani: Matteo Cavallo e Matteo Bresolin. Il primo è campione mondiale Junior in carica della classe Enduro2, il secondo è campione italiano Senior della 250 4 tempi. Un azzurro in pista anche per la Coppa Europa, in cui l'Italia sarà rappresentata da Matteo Rossi.

I favoriti - Tanti gli atleti di primo piano in gara nella classe maggiore. Ci sarà il campione mondiale in carica, lo statunitense della Ktm Cody Webb, vincitore lo scorso anno dopo una lotta fino all'ultima gara con il compagno di squadra Tadeusz Blazusiak. Il polacco, soprannominato "Re Taddy" per l'impressionante lista di competizioni conquistate, tra cui sei mondiali SuperEnduro consecutivi, è ancora imbattuto sulla pista di Cracovia e ha un grosso credito con la fortuna: fu una rottura della sospensione posteriore, nelle fasi finali della tappa svedese di marzo, a fermare la sua corsa al titolo. Gli avversari più quotati del duo Ktm saranno i piloti del team Husqvarna, con Colton Haaker in testa. Lo statunitense, campione nel 2016 e nel 2017, ha voglia di tornare sulla vetta del mondo e l'ha dimostrato vincendo in estate l'AMA EnduroCross Championship, proprio davanti al connazionale Webb. Assieme a lui ci saranno il britannico Billy Bolt, secondo nel Mondiale dello scorso anno all'esordio in categoria Prestige, e lo spagnolo Alfredo Gomez, vicecampione nel 2016.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata