F3, il figlio di Schumacher è campione europeo: Mick vince il titolo

Con questo titolo si è aggiudicato una 'super licenza' della Fia, requisito indispensabile per fare il salto in Formula 1

Mick Schumacher si è laureato campione europeo di Formula 3. Il figlio di Michael succede nell'albo d'oro al britannico Lando Norris. Il pilota 19enne, figlio di Michael, ha trionfato grazie al secondo posto ottenuto in gara2 sul circuito di Hockenheim, a una gara dal termine del campionato. "Sono davvero felice - ha dichiarato il tedesco - Ciò che questo team ha realizzato nell'ultimo anno è incredibile". S

chumacher ha dominato nella seconda parte di stagione in Formula 3 portando a casa il mese scorso cinque vittorie consecutive. Mick con questo titolo si è aggiudicato una 'super licenza' della Fia, requisito indispensabile per fare il salto in Formula 1.



