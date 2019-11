Mondiali Beach Soccer, Zurlo rovescia la Svizzera: Italia in semifinale

L'Italia fa fuori la Svizzera e va alle semifinali. Un'altra super prestazione degli Azzurri ai Mondiali di Beach Soccer in Paraguay. Protagonista del successo per 5-4 sugli elvetici è Emmanuele Zurlo che mette a segno il gol decisivo allo scadere in mezza rovesciata, che vale il passaggio del turno e la tripletta personale. Per la nostra nazionale, che perde il proprio miglior realizzatore Gori per infortunio, vanno a segno anche Gentilin e Ramacciotti.

Obiettivo minimo raggiunto dunque per la selezione di Emiliano Del Duca che al turno successivo troverà la Russia - partita in programma sabato alle 20.15 ora italiana - per puntare alla seconda semifinale nella storia.

"Volevamo bloccare la profondità della Svizzera sempre molto brava nel palleggio grazie anche al portiere - ha commentato il ct azzurro- . Abbiamo concesso qualcosa sugli esterni ma quando loro erano stanchi ho chiesto ai ragazzi di ruotare con più intensità ed abbiamo ripreso la partita. Il resto l’ha fatto la voglia di vincere di un gruppo che ha un’anima e lo sta dimostrando sulla sabbia".

