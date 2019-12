Mondiali Beach Soccer: Portogallo campione, argento Azzurro

Sfuma sul più bello il sogno dell'Italia ai Mondiali di Beach Soccer. Sconfitta solo in finale la nazionale azzurra dal Portogallo con il punteggio di 6-4. È medaglia d'argento in Paraguay per la squadra del ct Emiliano Del Duca in gol con Zurlo, Gori, Gentilin e Ramacciotti. Pesano le tante occasioni sprecate sotto porta da parte degli Azzurri che, complice un pò di sfortuna, colpiscono anche due legni.

"Per quanto fatto negli ultimi quattro anni questa squadra meritava il titolo - ha dichiarato Corosiniti al termine del match -. La differenza in questa finale l’hanno fatta i tiri liberi. Abbiamo preso due traverse che potevano farci rientrare in gara, dopo ci è scappata la partita dalle mani. Sono contento che tante persone ci hanno seguito da casa, questo è uno sport bellissimo, quando lo scopri, t’innamori"

