Mondiali Beach Soccer, oggi l'esordio dell'Italia con Tahiti

Alle 20.15 italiane gli Azzurri scendono in campo ad Asunciòn, in Paraguay

Al via oggi i Campionati Mondiali di Beach Soccer 2019 ad Asunciòn, in Paraguay. Conto alla rovescia per l'esordio degli Azzurri che scenderanno in campo questa sera alle 20.15, orario italiano, per la sfida con Tahiti, finalista nelle ultime due edizioni. Sarà l'ottava volta alla rassegna per l'Italia che promette spettacolo.

La formazione allestita da Emiliano Del Duca unisce esperienza, classe e gioventù. Spiccano i nomi di Paolo Palmacci che disputerà il suo ottavo Mondiale, che precede nella particolare graduatoria capitan Francesco Corosiniti, alla sua settima partecipazione. Nella selezione azzurra anche Gabriele Gori autore di 66 gol nel 2019 con la nazionale, 276 in sole 160 presenze.

La formula del torneo prevede il passaggio ai quarti di finale per le prime due classificate di ogni girone - le squadre sono 16, divise in gruppi da 4 - che accederanno alla fase a eliminazione diretta.

