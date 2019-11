Mondiali Beach Soccer, l'Italia travolge 12-4 Tahiti

Parte con il botto l'avventura mondiale degli Azzurri. L'Italia fa scorpacciata di gol con Tahiti e si assicurano il primo successo nella kermesse iridata in scena ad Asuncion, Paraguay. 12-4 il risultato nel match d'esordio contro i finalisti delle ultime due edizioni, che significa tre punti importanti per difendersi dall'Uruguay che nel frattempo ha battuto 1-0 il Messico. A guidare la banda di Emiliano Del Duca è Gabriele Gori che da spettacolo con cinque gol messi a segno in un solo match finora, poker per Zurlo, doppietta di Corosiniti, in gol anche Montani. L'Italia sogna in grande.

I risultati della prima giornata di gare.

Gruppo A

Svizzera 8-6 USA

Paraguay 4-5 Giappone

Gruppo B

Italia 12-4 Tahiti

Uruguay 1-0 Messico

Oggi in campo gli altri due gruppi.

Gruppo C

Senegal v Russia

Bielorussia v UAE

Gruppo D

Portogallo v Nigeria

Brasile v Oman

