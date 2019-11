Mondiali Beach Soccer, Italia travolge il Messico. Ai quarti c'è la Svizzera

Una super Italia si è imposta per 6-2 sul Messico. Nell'ultimo match del girone gli Azzurri dominano con un Gabriele Gori in forma smagliante autore di cinque reti - tre delle quali realizzate in rovesciata - che mettono ko i centroamericani. Insieme a quelli del fenomeno italiano - sempre più record breaker della competizione - arriva il gol di Zurlo che firma la sesta rete per la nostra nazionale e mette in archivio partita e qualificazione alla fase successiva.

Prosegue l'avventura della nazionale del ct Emiliano Del Duca che passa come prima nel girone, in virtù del risultato della sconfitta con il sorriso contro Tahiti da parte dell'Uruguay, che agguanta la qualificazione per un solo gol di differenza. Ai quarti l’Italia affronterà la Svizzera che ha chiuso il gruppo A al secondo posto perdendo lo scontro diretto col Giappone, che troverà sul suo cammino gli uruguagi. Gori e compagni ritorneranno dunque in campo questa sera alle 23.25 con gli elvetici, per un posto in semifinale.

