Molinari senza segreti: il campione azzurro diventa volto di GolfTv

Grazie al canale prodotto da Discovery, gli appassionati potranno seguire 'Chicco' come mai prima d'ora, dalla preparazione per i tornei Pga Tour fino a contenuti esclusivi dei post-gara

La stella azzurra del green senza segreti. Francesco Molinari diventa volto di GolfTv, il canale prodotto da Discovery e punto di riferimento per gli appassionati di uno sport sempre più seguito nel nostro paese. Merito anche delle gesta di 'Chicco', numero 7 del World Ranking, reduce dall'ottima performance al Masters di Augusta, dove si è piazzato al quinto posto dopo essere rimasto in corsa per la vittoria fino alla buca 15 dell'ultimo giro.

L'accordo tra GolfTv e il 36enne campione piemontese prevede la produzione di una serie di contenuti esclusivi. Gli abbonati potranno seguire Molinari come mai prima d'ora, dalla preparazione per i tornei Pga Tour fino a contenuti esclusivi dei post-gara. Inoltre, l'azzurro sarà protagonista di video tutorial, dietro le quinte e molto altro ancora: insomma, Molinari condividerà con gli abbonati di GolfTv i segreti che gli hanno permesso di vincere 10 tornei internazionali, incluso un Major - primo italiano a riuscirci con la conquista dell'Open Championship l'anno scorso - e di trascinare l'Europa al trionfo in Ryder Cup.

"È un momento estremamente emozionante per me e per il golf in generale, sono quindi orgoglioso di contribuire al raggiungimento della mission di GolfTv: diventare la casa del golf in tutto il mondo", ha commentato l'azzurro, che si aggiunge tra i grandi volti del canale al rinato Tiger Woods, reduce dalla conquista del suo 15° Major all'Augusta Masters e alla ex-campionessa Henni Zuel. "Non vedo l'ora di condividere con gli abbonati le mie sensazioni, le mie reazioni e i miei segreti: per loro sarà speciale vedermi dietro le quinte e scoprire tutto ciò che facciamo - con il mio team - per provare a vincere un torneo di golf". "Come uno dei massimi interpreti del Pga e dello European Tour, Francesco è tra i golfisti più amati e conosciuti al mondo", ha commentato Alex Kaplan, President & General Manager di Discovery Golf. "Siamo lieti che si unisca al team di GolfTv ed entusiasti di ciò che farà per i nostri spettatori. La collaborazione con Francesco contribuirà ad alimentare la grande ambizione di GolfTv: diventare un vero e proprio ecosistema del golf". Come parte dell'accordo, Molinari avrà, durante tutti i tornei, il logo di GolfTv sulla sua borsa.

E l'agenda del campione azzurro prevede il ritorno in campo in occasione dell'RBC Heritage, in programma dal 18 al 21 aprile sul percorso dell'Harbour Town GL, a Hilton Head, South Carolina. Avversari Dustin Johnson, fresco di ritorno sulla vetta mondiale, Jordan Spieth, Bryson DeChambeau, Xander Schauffele, Jim Furyk, Matt Kuchar, Webb Simpson, gli inglesi Tommy Fleetwood e Ian Poulter, il coreano Si Woo Kim e il tedesco Martin Kaymer. A difendere il suo unico titolo sul circuito, il giapponese Satoshi Kodaira. Successivamente il piemontese si prenderà un po' di riposo fino al secondo major stagionale, il Pga Championship, che qeust'anno è stato anticipato da agosto a maggio (16-19, Bethpage).



