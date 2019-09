La Ricciola Cup registra il 'tutto esaurito' all'Isola del Giglio

di Nicola Assetta

Il Porto dell'Isola del Giglio è sold out. Da giovedì 3 a sabato 5 ottobre. Il Ricciola Cup quest'anno ha fatto il botto. Sono oltre 60 gli equipaggi che si sono iscritti a questa gara che vanta 35 anni di vita ma che racconta una storia fatta di amici che si ritrovano per stare insieme, divertirsi, ridere, mangiare e parlare di mare e di pesca. Una gara insomma che anno dopo anno si è ritagliata la reputazione di una 3 giorni di divertimento puro, dove la competitività esasperata, i pescatori malati di protagonismo, quelli che “si prendono troppo sul serio”, o cambiano abiti e spirito all'ingresso tra i fari oppure sono poco benvenuti. Protagonista assoluta amicizia e cordialità quindi. E poi c'è naturalmente la Ricciola, che è pesce smaliziato e diffidente, e proprio per questo si lascia catturare solo dai simpatici concorrenti della competizione gigliese.

Le regole della Ricciola Cup per altro, in materia di pescato, sono rigidissime, tutto ciò che non è competitivo deve essere rilasciato in mare, quindi le ricciole sotto i 3 chili, le cernie sotto i 5, le aguglie imperiali sotto i 10. Va da sé che tonni e spada sono vietati, ma per legge. Il campione da sfidare? Sembra fatto apposto, nello spirito della Cup: sono “Gli Ultimi”. E si narra che il nome non sia un caso, la scorsa edizione il team ha infatti strappato una fantastica vittoria a sorpresa, con un equipaggio già campione di buon umore, battute e buona volontà, molto meno in competenze di pesca in gran parte – dicono bonariamente i maligni – apprese grosso modo sui moli la sera prima ed a furia di ascoltare ai bar dell'Isola i discorsi dei più esperti. Così può essere il mare, generoso con gli ultimi e avaro con i vecchi lupi. Tutto serve comunque a rendere ancora piu unica questa gara che ha conquistato grossi nomi della pesca nazionale. Canne professioniste che “scherzi? Ci sono sicuramente, è la gara più divertente del circuito”. Lo scorso anno, causa acquazzone imprevisto, i tre indomiti organizzatori Chicco, Fabio e Massimiliano hanno tirato fuori l'asso: cena e premiazione finale nella pancia garage del traghetto Toremar. Tutti entusiasti, a partire dalla Compagnia marittima che insieme alla Maregiglio è sponsor ufficiale. Con loro Mercury Marine, Lowrance e Colmic. Il Comune del Giglio ha dato il suo patrocinio e conseguente concessione a titolo gratuito di tutti i posti barca. Ma per iscriversi oggi è troppo tardi. Sarà per l'anno prossimo

